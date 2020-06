Szerdától 15 ország felé megnyílnak az EU határai

Az Európai Bizottság tervezete szerint júliustól az EU-n kívülre is mehetünk nyaralni. Csak esetleg karanténba rakhatnak utána.

15 ország felé megnyitja az EU a határait július 1-jétől, döntött kedden a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsa. A megállapodás értelmében szerdától az alábbi országok állampolgárai is beutazhatnak az EU területére:

Szerbia, Montenegró, Grúzia, Dél-Korea, Japán, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Algéria, Marokkó, Tunézia, Ruanda, Uruguay, Thaiföld.

Ezen felül a kínaiak beutazását is engedélyezik, ha az ázsiai ország is beengedi ezentúl az uniós állampolgárokat.

Az európai állam- és kormányfők még március közepén egyeztek meg arról, hogy megtiltják a nem uniós állampolgárok belépést az EU területére, majd az intézkedést többször is meghosszabbították.

A listán nem szereplő országok állampolgárai közül továbbra is csak akkor léphet be valaki az EU területére, ha uniós állampolgár közeli hozzátartozója, állandó lakhelye van egy uniós állam területén vagy a koronavírus elleni védekezésben létfontosságúnak ítélt szektorokban (egészségügy, kutatás-fejlesztés) dolgozik.

A kedden ismertetett listát kéthetente fogják felülvizsgálni. Elvileg

akkor kaphatnak újabb országok állampolgárai is zöld utat az EU-ba, ha az uniós államok megítélése szerint az adott kormány megfelelő és hatékony járványvédelmi politikát alkalmaz, a fertőzések száma csökkenő tendenciát mutat és a 100 ezer lakosra vetített esetszám megegyezik vagy alacsonyabb az európai átlagnál.

Az Európai Bizottság már hete javaslatot tett a határok megnyitására, azonban hatalmas viták alakultak ki a tagállamok között a listáról. Még két nappal a tervezett július 1-jei nyitás előtt sem lehetett tudni, hogy egyáltalán meg tudnak-e állapodni a korlátozások feloldásáról.

Csak és kizárólag az európai államok döntésén múlik, hogy megnyitják-e a határaikat vagy sem, az Európai Bizottság csak ajánlásokat tehet a témában. A mostani döntéshez egyébként 30 ország beleegyezése szükséges, mivel a schengeni övezetnek 22 uniós ország mellett Norvégia, Lichtenstein, Izland és Svájc is tagja. Emellett a schengeni övezetbe még be nem lépett tagországokkal, azaz Bulgáriával, Romániával, Horvátországgal és Ciprussal is koordinálni kell a lépéseket.

Noha a kedden bejelentett döntésnek sem kötelezik jogilag a tagállamokat,

ha egy ország úgy dönt, hogy az uniós listán kívülről is beenged látogatókat, azzal azt kockáztatja, hogy a többi uniós állam újra megtiltja az ő állampolgárainak a beutazását.

