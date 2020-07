Megszavazta az EP: egyenlő európai feltételek a kamionsofőröknek

A Európai Parlament elfogadta a járművezetők munkakörülményeit javító szabálymódosítást, amelynek az a célja, hogy a közúti szállításban elterjedt versenytorzító gyakorlatot visszaszorítsa. A magyar kormány kezdettől tiltakozott a javaslat ellen, mert álláspontjuk szerint a javaslat célja, hogy az olcsóbb kelet-európai cégeket kiszorítsák a nyugati piacokról.

A szabályozás három nagy területet érint. Egyrészt a jövőben javulnak a pihenés feltételei és a járművezetők több időt tölthetnek majd otthon. A fuvarozó cégeknek úgy kell majd megszervezniük a nemzetközi áruszállítást végző járművezetők munkáját, hogy

a sofőrök rendszeres időközönként (a munkabeosztástól függően három vagy négy hetente) haza tudjanak menni.

Ezentúl nem lehet a vezetőfülkében tölteni a kötelezően előírt heti rendes pihenőidőt, ehelyett a munkáltatónak megfelelő szállásról kell gondoskodnia.

Másrészt

a határátlépést rögzíteni fogják a járművek tachográfjai, így nehezebb lesz ezzel csalni.

Ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel végzett két kabotázsművelet között kötelező lesz majd négy napot várakozni, hogy ne legyen mód rendszerszerű kabotázsra. A postafiókcégek felszámolása érdekében a közúti árufuvarozó cégeknek hitelt érdemlően kell tudniuk bizonyítani, hogy tényleges tevékenységet végeznek abban az országban, ahol bejegyezték őket. Ezenkívül gépjárműveiknek nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi telephelyére. A szabályozás a 2,5 tonnát meghaladó tömegű könnyű haszongépjárművekre is kiterjed majd, így azokat is el kell látni tachográffal.

Végezetül

egyenlő díjazási feltételeket kell biztosítani valamennyi európai sofőr számára

azzal, hogy ezentúl egyértelműen kiküldésnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivétel ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon (tranzit) és ha csak két ország között végez szállítást (kétoldalú szállítás), még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából.

A szabályokat a közeljövőben az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé, ekkor lép majd hatályba. A kiküldetésre vonatkozó részeket hatálybalépését követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások előírásait a hatálybalépést követő 18 hónap elteltével kötelező alkalmazni.

,,A jóváhagyott jogszabályok a közép- és kelet-európai fuvarozási vállalatok versenyképességének csökkenését fogják eredményezni, amelynek a haszonélvezői a harmadik országbeli fuvarozók lehetnek. Ez egy rövidlátó és ésszerűtlen döntés, amellyel Európa még kiszolgáltatottabbá fog válni” - jelentette ki közleményében Deli Andor fideszes EP-képviselő. Úgy véli, hogy a nyugati tagállamok célja kezdetektől fogva az volt, hogy az általuk már alkalmazott protekcionista intézkedéseket uniós jogszabályi szintre emeljék, amelyek célja a közép- és kelet-európai versenytársak visszaszorítása.

Hiába tettünk meg mindent az elmúlt három évben, az észérvek süket fülekre találtak

- tette hozzá Deli. Ujhelyi István, az Európai Parlament Közlekedési Szakbizottságának első alelnöke szintén a javaslat ellen szavazott. Ujhelyi az Eurológus kérdésére sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy kevesen voltak az ellenzők.

A sofőrök szociális helyzetét és munkakörülményeit rendezni kell, de nem olyan módon, hogy protekcionista intézkedéssekkel kiszorulnak a fuvarozási piacról. Az egységes belső piacon egy mesterséges törésvonal jött létre. Teljesíthetetlen adminisztratív terhek és a klímacéloknak teljesen ellentmondó szabályozás került megszavazásra

- mondja Ujhelyi és hozzátette, hogy folytatja a harcot "a magyar munkavállalók érdekében”.

A Demokratikus Koalíció négy képviselője azonban támogatta a javaslatot. A párt szintén közleményben jelezte: „Hiszünk abban, hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Hiszünk abban, hogy a tisztességesen elvégzett munka után mindenkinek jár normális körülmények között a pihenés. Ugyanakkor e llenezzük az EU belső piacának felosztására irányuló törekvéseket, a kelet-európai fuvarosok elleni diszkrimináció minden formáját.”

A DK-s képviselők végül kijelentették: