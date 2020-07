Óvatosabbá vált az Európai Tanács elnöke az uniós költségvetés kapcsán

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke bejelentette kompromisszumos javaslatát az EU következő hét éves költségvetésével és a helyreállítási alappal kapcsolatban. Ez lesz a tárgyalási alap az állam- és kormányfők jövő héten pénteken kezdődő és két naposra tervezett brüsszeli csúcstalálkozóján. A Michel által elmondottak eltérnek az Európai Bizottság eddigi javaslataitól: kevesebb pénzt és nehezebben alkalmazható jogállamisági feltételrendszert jelentenek.

A Tanács elnöke a következő hétéves költségvetés főösszegének 1074 milliárd eurót jelölt meg, szemben a Bizottság által javasolt 1100 milliárd euróval. Azt is tartalmazza a javaslat, hogy a Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Svédország esetében őrizzék meg a közös agrárpolitikához kapcsolódó úgynevezett kompenzációs mechanizmust, amely pénzfisszafizetési lehetőségeket tartalmaz.

Ugyanakkor nem változott a Next Generation EU névre keresztelt helyreállítási alap összege és összetétele: 750 milliárd euróról van szó, amelyből 500 milliárd euró a tagállamoknak nyújtandó vissza nem térítendő támogatás, 250 milliárd euró pedig hitelként vehető igénybe. A jogállamiság feltételrendszer továbbra is fontos eleme a javaslatnak – ezt többször is aláhúzta Charles Michel.

Viszont az Európai Bizottság javaslatában még az szerepelt, hogy a kifizetések felfüggesztéséhez kötött szankciókról a Bizottság dönthet, de ezt a tagállamok minősített többséggel megakadályozhatják. Ezen Michel változtatott: a szankciók életbe léptetését kötné az állam- és kormányfők kétharmadának támogatásához. Több európai politikus, például a német zöldpárti Daniel Freund ezt úgy kommentálta, hogy Michel megölte a jogállamisági mechanizmust, Orbán pezsgőt bonthat.

.@eucopresident Michel proposes to kill sanctions on rule of law violations. Qualified majority vote makes it unusable. #Orban is uncorking the champagne. What a farce! Will you prevent this, Angela Merkel and @MiRo_SPD?