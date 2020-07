Ujhelyi: Stresszteszttel mérhetik fel a magyar egészségügy helyzetét

Az Európai Parlament a napokban elfogadta a közegészségügyi stratégiáról szóló 56 pontos állásfoglalást, amelybe bekerült az Európai Egészségügyi Unióról szóló javaslat is. Ennek egyik készítője a szocialista Ujhelyi István volt, akivel a Népszava készített interjút.

A koronavírus-járvány utáni uniós népegészségügyi stratégia több fontos pontot tartalmaz. Ujhelyi szerint a járvány is megmutatta, hogy az egészségügy ugyan nemzeti hatáskör az EU-ban, de nagyon szükség lenne a politikai és gazdasági együttműködés mellett egy erős egészségügyi unióra is. Sokak életét mentheti meg ugyanis, ha a tagországok között közvetlen és gyors adatcsere van, akár speciális tudású szakembereket, nagy értékű eszközöket utaztathatnának oda, ahol azokra a legnagyobb szükség van. A gyógyszerek és az orvosi berendezések stratégiai készleteinek koordinálásával is jobban lehetne reagálni az egészségügyi válsághelyzetekre.

A stratégia 56 pontban konkrét feladatokat szab meg az Európai Bizottságnak. Záros határidőn belül e határozatnak megfelelő irányelveket kell készíteni, és a munka állásáról időről időre be is kell számolni a parlamentnek, mondta az interjúban Ujhelyi.

A gyakorlatban ez azzal is jár, hogy az unió meghatározhatja: mi az a minimum, amit az egyes nemzeti egészségügyi rendszernek nyújtania kell a polgárainak. Ehhez a bank-, és az energiaszektorban már jó ideje alkalmazott úgynevezett stressztesztekkel vizsgálják majd meg az egyes országok egészségügyének állapotát. Ezt az átvilágítást minden kormányzatnak valószínűleg az év végéig egységes módszerekkel el kell végeznie.

Az eredmények alapján lehet majd meghatározni, mi az a minimum, amit valamennyi tagállam képes teljesíteni. Azt is látni lehet majd, mit kell fejleszteni, és az alapján lehet majd a támogatásokat a megfelelő helyre irányítani az uniós költségvetésekből.

A most készülő hétéves költségvetésben a korábbi 300-400 millió eurónál jóval több jut majd egészségügyi programokra, mondta Ujhelyi. A járvány okozta válság orvoslására készült újjáépítési csomagban máris soha nem látott összeget, 9,4 milliárd eurót szánnak az egészségügyi rendszerek fejlesztésére. Nem mindegy, hogy ebből a forrásból kinek, mennyi jut majd.