Szevasztok. Ezt az egyszerű nevet választottunk új blogunknak, ami a Nyugat-Európában élő és dolgozó több százezer magyarról és magyarnak szó. Szevasztok – ez a szó egyszerre fejezi ki az ő elköszönésüket innen és a mi köszöntésünket nekik. Ebben a blogban a kivándorlást, a külföldön vállalt munkát nem menekülésnek fogjuk fel, hanem vállalkozó szellemű emberek bátor kezdeményezésének. Mert igenis nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki fogja magát, itt hagyja otthonát, családját, barátait, ismerős környezetét, és egy másik országban, idegen nyelven nyisson új lapot az életében.

Ebben a blogban nem szeretnénk sem idealizálni, sem indokolatlanul feketére festeni a külföldön dolgozó vagy tanuló magyarok életét. Szeretnénk bemutatni a sikeres karriereket, legyen szó csúcsmenedzserekről, filmesekről, dizájnerekről vagy éppen buszvezetőkről, kőművesekről, fodrászokról. Ugyanígy szeretnénk bemutatni a gondjaikat is, az idegen környezetbe való beilleszkedés vagy az otthoniakkal való kapcsolattartás nehézségeit.

Azt gondoljuk, hogy a külföldre költözésben a legkülönfélébb egyéni élethelyzetek játszanak szerepet, szeretnénk ezeket mind megmutatni, de a Szevasztok nem akar politizálni. Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, milyen más életfelfogást, munkamorált, társadalomszervezést ismernek meg a kint élő magyarok, és ebből mit hasznosíthatnak az itt élők.

Elmegyünk Nagy-Britanniába, Németországba, Ausztriába, Hollandiába, talán még a skandináv országokba is, hogy találkozzunk az ott élő magyarokkal, és meséltessük őket az életükről. Mennyire más ott élni és dolgozni? Milyen nehézséget jelent a nyelvtudás? Hogy tudnak beilleszkedni a gyerekek, milyen az iskola, milyen nehézséget okoz a kétnyelvűség? Milyen az egészségügy? Mennyire befogadó a társadalom? Mennyire tartanak össze ott a magyarok? Milyen tapasztalataik vannak, amiket itthon is érdemes lenne kamatoztatni? Mennyire váltak be a reményeik, tervezik-e, hogy visszatérnek?

Ebben a blogban a kis és nagy karrierek bemutatása mellett szó lesz a kivándorlás gazdasági, szociológiai, pszichológiai hátteréről, indítunk egy mini nyelvtanfolyamot a kint élőknek, és „Levél otthonra” címmel már most várjuk a szevasztok@index.inda.hu-ra minden Európában élő és dolgozó magyar levelét. Szeretnénk, ha a Szevasztok összekapcsolná azokat, akik Budapesten, Kaposváron, Gávavencsellőn vagy éppen Londonban, Dublinban, Rotterdamban vagy Eisenstadtban próbálják megvalósítani az álmaikat.