Szerető Krisztofer arról álmodik, ami Gerának sikerült

A tehetséges fiatal futballisták családjai nem bíznak a hazai rendszerben, ezért keresik a lehetőséget, még ha áldozatot is kell vállalniuk, hogy gyerekeik külföldön legyenek sikeresek. Szerető Krisztofer 16 évesen ment el Stoke-ba. Minden nap azért dolgozik, hogy ő lehessen Gera Zoltán után a PL következő magyar mezőnyjátékosa.

„Két héttel idősebb nálam, Tyrese Campbell. Ő éppen két hete érte el a célját, és bemutatkozott a Stoke City felnőtt csapatában, a Premier League-ben. Már van két meccse csereként. Igaz, rosszul állunk, de még bent maradhatunk, csak bravúrok kellenek. Miért ne lehetnék én a következő?

Hiszen mi más lenne a célom, mint hogy a világ egyik legjobb bajnokságában bemutatkozzak. Ha nem is most, de egy-két éven belül” - ezeket a gondolatokat a januárban nagykorúvá váló Szerető Krisztofer fogalmazta meg.

A magyar szélső két éve, 16 évesen szegődött a Stoke Cityhez, ami akkor jobb állapotban volt. Most sincs rossz csapatuk, hiszen ott játszik a holland Afellay, az Eb-n csodagólt ollózó Xherdan Shaqiri, Peter Crouch és a BL-győztes exrealos Jesé Rodriguez.

Két éve, a szerződéskötéskor azt posztolta:

mindennek eljön az ideje, csak haladjunk tovább a magunk által kijelölt úton, és minden el fogunk érni.

Úgy érzi, kellő léptekkel halad, nem maradt le semmiről.

Szerető mesebeli története Csepelről indult, igaz az MLSZ adatbankja szerint ott csak fél évet töltött. Kispesten, a Magyar Futball Akadémián (MFA) viszont volt olyan szezonja 15 évesen, amikor 27 meccsen 27 gól került a neve mellé.

A Stoke kíváncsi volt rá, megnézték egy U16-os válogatott meccsen, és Schultz Levente menedzser segítségével az angolokhoz került próbajátékra.

„Belevágtam az ismeretlenbe, egy spanyolországi edzőtáborba mentem először, nem ismertem a nyelvet. Egy hét után azt mondták: kellek nekik. Ösztöndíjat kaptam. Hirtelen felnőtt lettem. édesapám négy hónapig velem lakott, főzött, mosott rám, így könnyítette meg a beilleszkedést. Otthon halas boltunk volt a piacon, azt anyukámnak kellett tovább vinnie. Utána költözhettem át egy itteni családhoz. A családom viszont úgy döntött, próbáljuk meg, mit tudok kihozni önmagamból.

Nem lustulok el, ezt megígérhetem. Nem tudom, hogy valaha csillogó karriert fogok-e befutni, de egy biztos, megpróbálom, tiszta lelkiismerettel.

Most, hogy már nagykorú lettem, egyedül bérelhetek lakást. A következő lépcső a profi szerződés, hamarosan tárgyalhatunk erről.”

Az angolból azóta már nyelvvizsgázó Szerető már edzett a felnőtt csapattal, a feljebb felsorolt nevekkel, ám egy kicsit meggondolatlan volt az egyik edzésen, amikor ugyan az volt a feladat, hogy két érintésből meg kell mindent oldani, ő azonban szóvá tette, amikor valaki háromszor ért a labdához.

Tanult belőle, és épp Tyres Campbell példája mutatja, bátran hozzányúlnak a fiatalokhoz. Igaz a center csupa izom, egészen más felépítésű, mint ő.

Szeretőnek a gyorsaságában, az ügyességében van az erénye. Angliában viszont azt is megkövetelték tőle, hogy védekezzen, nem mentették fel, mint itthon.

„Érzem is, hogy elfogy az erőm, a rám jellemző egy az egy elleni játékot az ellenfél kapujánál olykor már elkerülöm, mert nincs meg bennem az a dinamika, ami kell egy elfutáshoz.

Otthon nekem nem volt védőfeladatom. Ez mindenképpen nagy különbség.

A mai futball viszont enélkül már elképzelhetetlen. Egy szép csel sem ér annyit elöl, ha lemaradok a védekezésben. A példa csak azt mutatja, van még hová fejlődni, messze vagyok én még a késztől” - magyarázta.

A cseleiről, illetve a rabonás beadásáról posztolt egy videót a Stoke, amiből lehet is következtetni a stílusáról. Ő az a jobb szélen, aki húzogat.

A Manchester United elleni felső sarkos góljára is büszke, igaz volt egy Brighton elleni kupameccs, amikor kiharcolt egy büntetőt az utolsó pillanatokban és azt be is lőtte.

A klubnál Vass Ádámra is büszkék, aki szintén a Stoke-tól indult, de nincs PL-meccse, bár 12-szeres válogatott.

Sané, Szalah, Hazard – ezt a triót jelölte meg, akiknek imádja a játékát, nagy élményt jelent neki, amikor láthatja őket testközelből a meccseken. Nem is érti, hogy a társai, miért nem voltak kíváncsiak rájuk. Ezzel amúgy megszegték a klub előírásait, amiért kollektív büntetést kaptak. Akik ott voltak a felnőttek meccsén, azok is.

Legjobban azonban Cristiano Ronaldót szereti, a sokoldalúsága, a cselei, a rugótechnikája miatt, és még percekig sorolhatná, hogy mi minden megvan a portugálban.

Szerető az U17-es válogatottal tavaly megjárta az Eb-t, és értelemszerűen felnőttként is szeretne egyszer majd eljutni odáig. A 2000-es korosztályból, vagyis az övéből külföldön van Csoboth Kevin (Benfica), Schön Szabolcs (Ajax), Bencze Márk (Vitesse) és persze Szoboszlai Dominik, aki a Salzburg játékosa. A Salzburg benevezte őt az Európa Ligába is, de az elődöntős osztrák klub még nem vetette be.