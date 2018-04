Külföldiül: hogy kérdezünk vissza angolul?

- Anyuka: Gyere ide azonnal!

- Gyerek: Mi?

- Anyuka (nevel): Nem „Mi?”, hanem „Mi van?”

Mint a fenti (nem kitalált!) párbeszéd is mutatja, még az anyanyelvünkön is előfordul, hogy nem értünk valamit, és vissza kell kérdeznünk. Sőt, azt is meg kell tanulnunk , hogyan illik ezt megtennünk. Még inkább így van ez idegen nyelven, egyrészt mert valószínűleg többször előfordul, hogy nem vagyunk benne biztosak, mit is mondott a másik, másrészt mert kevésbé vagyunk érzékenyek a nyelvi finomságokra.

A What? használata pl. funkciójában helytáll, kifejezi, hogy nem értünk valamit, de hasonlóan a magyarhoz, nem hangzik túl elegánsan.

Lazább helyzetekben használjuk inkább a következők valamelyikét:

Come again? Nagyon gyakori forma, sajnos a tankönyvek ritkán említik.

Sorry? Igen, általában arra használjuk, hogy elnézést kérjünk, de hétköznapi informális szituációkban gyakran előfordul, mint „Tessék?”.

What was that? Bár benne van a what , mégis sokkal kellemesebb így mondatban, mint önálló szóként.

Formálisabb környezetben pedig az alábbiakat ajánljuk:

Pardon? vagy I beg your pardon? A hosszabb változat még udvariasabb.

I beg your pardon? A hosszabb változat még udvariasabb. I didn't quite catch that. Can you say it again ? A catch itt arra vonatkozik, hogy nem „kaptad el” az értelmét, vagyis nem értetted meg pontosan, ami elhangzott.

I didn't quite catch that. Can you say it again catch Could you repeat that, please? Egyszerű, világos kérdés, amibe a could használatával még egy kis extra udvariasságot is csempészünk.

Converzum - a nyelvi közösségi tér