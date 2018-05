Boldog vagyok itt, Budapest egy annyira vendégszerető város!

Jose Roca a puerto ricói Carolina városában született, később dolgozott Kaliforniában és Rómában is. Öt éve él Magyarországon, kifejezetten azért jött ide, hogy Budapesten vállaljon munkát. A Prezi termékekkel foglalkozó igazgatója, és egyszerűen imádja Budapestet: kedves, segítőkész emberekkel teli, vendégszerető városnak tartja.

Jose Roca a Prezi cég miatt költözött a magyar fővárosba több mint öt évvel ezelőtt, és gyakorlatilag pillanatok alatt beleszeretett a városba. Amikor állásinterjúra hívták a Prezihez, eltöltött valamennyi időt Budapesten, hogy megalapozott döntést hozhasson arról, ideköltözik-e vagy sem. „A munkalehetőség mellett nagyon tetszett a hangulata, és hamar egy csomó izgalmas embert ismertem meg itt, akik a tech-világban meghatározóak. Ez a két dolog hamar eldöntötte: maradok” - mondja.

„Ez egy annyira vendégszerető város! Teljesen más, mint amit korábban gondoltam a kelet-európai városokról. Azt hittem, hideg van, az emberek undokok, nem foglalkoznak velem, de teljesen más élményeket szereztem. A legelejétől kezdve rengeteg segítőkész ember vett körül, és egyáltalán nem éreztem magam kívülállónak”

- mondja. Egyetlen nehézsége van, hogy egyelőre képtelen megtanulni magyarul. Többször is nekifutott, de hiába. „Irtó nehéz. Már harmadszor próbálom, és most tényleg nagyon elhatároztam magam” - mondja, de azt is hozzáteszi, hogy igazából nem nagyon van a magyarra szüksége.

„Nagyon sokan beszélnek Budapesten nyelveket. Öt és fél éve érkeztem, és érzékelhető, hogy azóta is sokkal többen beszélnek angolul, és sokkal több angolnyelvű program is van, amikre el tudok járni.” Nemcsak ő van oda Magyarországért. Édesapját is megfertőzte, aki Jose szerint budapesti látogatása óta folyamatosan arról beszél, hogy Magyarország mennyivel jobb hely, mint Puerto Rico, amely egyébként az Amerikai Egyesült Államok társult állama.

„Folyamatosan hasonlítgatja a két helyet, hogy itt mennyivel tisztább a levegő, szebb a város, teljesen beleszeretett ő is Magyarországba.”

Jose több különböző pozícióban dolgozott már a Preziben, ahol rajta kívül is rengeteg külföldi dolgozik. Négy csapatot felügyel igazgatóként, és azon dolgozik, hogy a Prezi különböző termékei még jobbak legyenek.

Nem a Prezi az első európai munkahelye. Budapest előtt Rómában dolgozott fejlesztőként az amerikai nagykövetség IT-részlegén, ott jött rá, hogy Európában szeretne maradni. „Az európai életstílus egyszerűen közelebb áll hozzám, mint az amerikai. Puerto Ricóban és Kaliforniában is éltem előtte, de itt fókuszáltabbak az emberek, és a városok elrendezése miatt az emberek sokkal közelebb vannak egymáshoz, több időt tudnak egymás között tölteni. Ha az ember pihenget egy parkban vagy valahol megeszik egy jó vacsorát, nem kell azon stresszelnie, hogy még egy órát kell hazafelé vezetnie.”

Josénak a magyar konyha is kifejezetten tetszik. Amikor a kajáról kérdeztük, a véres hurkát emelte ki, mint nagyon kellemes meglepetést, és olyasmit, ami a hazai, puerto ricói fűszeres ízekhez is közel áll.

Jose képben van azzal, hogy az utóbbi időben a magyar kormányzati kampányban erős fókuszt kapott a migráns-ellenesség, de azt mondja, ez a jelenség egyáltalán semmilyen módon nem hatott rá mint itt élő külföldire negatívan . „Természetesen nyitva tartom a szemem, láttam a plakátokat, értesültem a hírekről, ugyanakkor – nyilván az emberek miatt, akik körülvesznek, és akik főleg magyarok egyébként – a hétköznapjaimban saját magamra vonatkoztatva nem tapasztaltam ezt. Továbbra is boldog vagyok Magyarországon.”

Amikor megkérdeztük, még Magyarországon lesz-e öt év múlva, akkor azt mondta: nagyon valószínű, hogy így lesz, pláne, hogy épp házat szeretne venni, és nyáron feleségül veszi magyar barátnőjét. „Öt év nekem elég hosszú idő, de most semmilyen okot nem látok, ami miatt el kellene innen költöznöm.”

Borítókép: Szekeres Máté / Index.