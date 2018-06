Külföldiül: igenis megtanulható a németben a "derdidasz"

„Hát, a nyelvtan, meg a der, die, das, hú! De az angol, az OK.” „Nem szerettem a németet, mert annyira olyan …, tudod, olyan kemény nyelv.”

Őszinte leszek. Engem sem tudnának egy romantikus estén pusztán a német nyelv dallamával elvarázsolni, bármily sejtelmesen búgó hangon szólna is az. De ez a nyelv nagyon szerethető. Rögtön az első alkalommal megtanulhatod a különleges betűket és betűkapcsolatokat, és innentől kezdve már szabadon ki tudsz ejteni szinte bármilyen szót vagy kifejezést. Ha visszagondolok arra, hogy is volt ez az angolnál, akkor a bjutiful mindent vitt.

A német nyelvtana logikus, érthető, egymásra épül, sőt sok a visszautalás, egybecsengés és a hasonlóság. A névelők persze szokatlanok, sőt gyakran logikátlan, hogy melyik szó kap der-t, die-t vagy das-t. De egyrészt a kezdetekben van élet a névelők nélkül is, másrészt egy kis gyakorlással, odafigyeléssel igenis el lehet sajátítani ezeket is.

Érdemes úgy kezelni a német szavakat, hogy ott nem az asztalt tanulod meg, hanem az asztalt (der Tisch). Mi segít még? Asszociálj! Találj ki a szó jelentéséhez sztorikat, képeket, amik aztán segítenek megjegyezni a névelőt. Gyerekként állandóan ilyeneken agyaltam, mindig kötöttem valamihez a névelőket, a szavak jelentését és alakját.

Nézzük a der See (tó) és a die See (tenger) szavakat. Hogy meg tudjam jegyezni, hogy a tó szó névelője der, elképzeltem, ahogyan a tó partján férfiak horgásznak, a férfiak hímneműek, így a tó szó is hímnemű. Míg a die See esetében azt találtam ki, hogy sellők jelennek meg a tengerben, ezért die, azaz nőnemű a tenger szó.

Bármilyen szóhoz alkothatunk kapaszkodót, de vannak alapszabályok is, amik segítenek. A lényeg, hogy első perctől kezdj el szóban kommunikálni. Ne azon rágódj, hogy most mi is a névelő, hogyan is volt a táblázat, mi a jó most? Der, den vagy dem? Hidd el a szituációból, a szövegkörnyezetből a német ajkúak érteni fogják, hogy mit szeretnél mondani, vagy ha mégsem, segíteni fognak.

Az a fontos, hogy merj megszólalni, és mondd, amit már tudsz. Minél többet gyakorlod a nyelvet, annál több élmény és sikerélmény érhet. Még egy érv a német mellett: alig telik pár órádba, és nyelvterületen is kipróbálhatod magadat.

Kiss Edó – szakmai vezető

Converzum - a nyelvi közösségi tér