Külföldiül: mi van a Thank you-n és a Thank you very much-on túl?

Lenyűgöző a japán válogatott a világbajnokságon. Nem elég, hogy makulátlan tisztaságot hagynak maguk után az öltözőben is, de még egy orosz nyelvű köszönő cédulát is elhelyeznek. Példamutató, figyelmes és nagyon szimpatikus. A mai posztot ők inspirálták, mert megköszönni jó.

Ha már unod, hogy mindig csak a Thank you, a Thank you very much és a Thanks van, akkor íme néhány további kifejezés, amit használhatsz helyettük:

Nagyon laza, nagyon hétköznapi:

Thanks a million.

Cheers. (főleg UK)

Ha valaki szívességet tesz neked, vagy előzékeny veled:

That’s very kind of you.

What would I do without you?

Ha valaki meglep valami kedvességgel:

You shouldn’t have.

How thoughtful of you.

You made my day.

I don’t know what to say!

Ha valaki ott volt melletted, amikor szükséged volt rá:

This means a lot to me.

I owe you one.

Ha ki akarod fejezni, hogy miért mondasz köszönetet:

Thanks for letting me know. (Az ige legyen ilyenkor mindig ing-es alakban!)

Thank you for your time.

Dicséret és köszönet egyben (informális):

You are the best.

You are a star.

You are a peach.

Persze ezek nem tiszta kategóriák, használd a fenti kifejezéseket kreatívan, az adott szituációnak megfelelően!

