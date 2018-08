Külföldiül: a piss nem csak AZT jelenti angolul

Ott állunk a Nagyszínpadnál az Arctic Monkeys koncert előtt már három órával. Valaki mögöttünk kiabálja a telefonjába: "Hey man, it's pissing down with rain here." És nem túlzás. Tényleg olyan erővel ömlik az eső, mintha a fejünk felett éppen egy elefánt, vagy inkább egy egész csorda könnyítene magán.

Vannak az angolban olyan szavak, amelyeket többször használunk átvitt értelemben, mint szó szerinti jelentésében. A piss például ilyen. Rengeteg gyakran használt szóösszetételben szerepel. A tankönyvek ritkán foglalkoznak ezekkel a kifejezésekkel, valószínűleg azért, mert érdemes vigyázni a használatukkal. Ezek nem kifejezetten kiskosztümös, öltönyös, business lunch-os kifejezések, viszont kellő körültekintéssel és humorral, baráti környezetben nyugodtan használhatod őket.

piss somebody off – felmérgesíteni valakit: The way he talked pissed me off.

Piss off! - Hagyjál már! Menj innen! If you are not going to help, piss off!

be pissed – szövegkörnyezettől függően lehet ittas, vagy mérges: He is so pissed, he can't even stand up. - Tony is late again. I'm so pissed.

take the piss out of somebody – szórakozni valakivel, „húzni” valakit: It's not funny! Stop taking the piss out of him.

not have a pot to piss in – nagyon szegény, le van égve: He won't pay you back. He doesn't have a pot to piss in.

piss around – csak szórakozik, nem végez rendes munkát, húzza az időt: If you don't stop pissing around and start tidying up, you'll never finish.

piss in the wind – feleslegesen csinálni valamit: Trying to change his mind is just pissing in the wind. He always does what he wants.

a pissing contest – értelmetlen, felesleges versengés: My brothers always get into a pissing contest about who's the bigger Arctic Monkeys fan.

