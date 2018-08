A bohó bájával és tökéletlenségeivel szeretem Magyarországot

Aki a szájára veszi a külföldön dolgozókat, az abba gondoljon bele, hogy mi egy másik kultúrában élünk, és hazajövet a változások nekünk szemet szúrnak! Nem elszálltunk, nem felejtettük el, hogy magyarok vagyunk! De a váltás nem zökkenőmentes, ezt csak az tudja, aki már átment hasonlón! Nem kell ennyire lenézni azt, aki külföldön helyezkedett el!

– vette védelmébe Róbert a Facebookon a vele együtt külföldön dolgozó magyarokat. A múlt heti cikkünkhöz épp azért szólaltattunk meg régebb óta kint élő magyarokat, mert nekik egy itthoni nyaralás alkalmával jobban feltűnik Magyarország fejlődése vagy elmaradása bizonyos területeken.

Mindig is ilyen volt

Azokkal a kommentekkel most nem foglalkozunk, hogy „ha a külföldön dolgozó magyaroknak annyira nem tetszik az ország, akkor maradjanak kint, és ne is jöjjenek ide többet", vagy hogy „persze, kint tányérmosásból élnek, itt meg játsszák az urat, és finnyáskodnak". Többen azt kérték számon, miért romboljuk az ország hírnevét ilyen cikkekkel, miért nem csak a pozitívumokat nézzük. A válasz egyszerű: mi nem egy turisztikai prospektus vagyunk, hanem egy újság, ami jó és rossz véleményeket is megjelenít.

Ha valaki rendesen végigolvasta az első cikket, abban sem csak negatív dolgok szerepeltek: többen számoltak be Budapest szépségéről, fejlődéséről, a boltok növekvő kínálatáról, jól vezetett éttermekről, pékségekről, másnak pedig az tűnt fel, hogy egyre többen sportolnak Magyarországon. Ez a második cikk is csak azért született, hogy tükröt tartson Magyarországnak: miben érdemes fejlődni, változni, ami sokszor egyáltalán nem pénz kérdése.

A külföldön dolgozó magyarok ugyanúgy csak néhány hetet töltenek itt, ahogy egy külföldi turista, és csak egy szeletet kapnak Magyarországból, rajtuk ezért pont nem ér számonkérni az itthon élők árnyaltabb képét az országról. Világos, hogy nekik könnyebb belefutni rossz vagy éppen váratlanul jó élményekbe. Ezt írta meg Anika a Facebookon: „Aki évek óta nem Magyarországon él (mint én sem), az nem tudja, melyik éttermek jók, hova érdemes betérni, ezért csalódik. Míg Londonban sokkal több helyet ismer, ezért tudja, melyik helyen kap ehetőt. Igaz, én Londonban csak nyaralni jártam, de na... nem a gasztronómiáról híres. Budapesten barátok ajánlásai alapján viszont szuper jókat ettem."

Ennek a cikknek legyen az a mottója, amit Kata írt. Ahogy sokan mások, ő is külföldön élve szerette meg igazán a hazáját – a hibáival együtt:

Abban a pár otthon töltött napban csak a jót szeretném látni, örömet átélni. Boldogság magyar szót hallani. (...) Igazi pirospaprikát venni, lángost enni, fröccsöt inni, kiflit reggelizni, kopogtatni a piacon a finom hazai dinnyéket, kinevetni, ha valaki mufurc, magasról tenni rá, hogy késik, nem működik... ilyen. Mindig is ilyen volt. Sokkal jobb, amióta úgy szeretem, ahogy van. A maga bohó bájával és tökéletlenségeivel.

Szolgáltatás, kiszolgálás, környezet

„Tíz balatoni és dunakanyari strandot megjárva én elképesztőnek tartom a fejlődést. Zöld, nyírt fű, jó állapotú játszótér, kulturált nemdohányzó strandok, csendes, tiszta pázsitok. Ehhez képest egy átlag angol tengerpart lepukkant, szemetes, tele van vurstlival, zenét üvöltető tinédzserekkel, kiépítetlen strandokkal, nem létező szolgáltatásokkal. Az angol vidék az az erdő, a domb, a park. És azok mind jobbak is, mint Magyarországon. De ha vízpart, Magyarország simán nyer." (Gergő, London)

„ Ha az ember őszintén és nem csak erőltetetten kedvesen nyit például egy eladónál vagy pincérnél, az azért meghálálja magát. A minap az egyik barkácsáruházban a pénztárnál derült ki, hogy az egyik termékről leesett a vonalkód. A pénztáros szó nélkül telefonált, míg valakit nem talált, aki megmondja a cikkszámot. Közben tisztes sor alakult ki mögöttem. Mondtam neki, hogy hagyja, majd visszajövök, nem akarom feltartani a sort. (A sort amiből egy kukkot nem szólt senki és csak rosszallóan se néztek). Erre a pénztáros: megvárják, már nem dolgoznak, nekem viszont ez a feladatom". (Csaba, London)

Ételek, zöldség-gyümölcs

Én imádom a hazai zöldségeket és gyümölcsöket, ha hazamegyek az első utam a piacra vezet, és csak gyönyörködöm a látványban és az illatokban." (Bernadett) „Két hónapja vagyok itthon hat év Anglia után. Amit imádok, az a friss (és igazi ízű!) gyümölcs, zöldség. Szó szerint kilószámra tömöm magamba, egyszerűen nem tudok eltelni velük. A rengetegféle pékáru, cukrászsüti, a húsok és felvágottak széles választéka. Az árak itthon tényleg el vannak szabadulva a fizetésekhez képest." (Emese, Anglia, Borsod)

Vendéglátás

Árak

Berlinben élek, Budapest az otthon, és nyaralni haza járok! Sok helyen megfordultam az elmúlt 2 hétben, nagyon jókat ettem-ittam, az árak, mint Berlinben, nyilván ezzel nekem nincs bajom!" (László, Berlin) „Az élelmiszerek drágák, a cipők és kütyük drágábbak, mint nyugaton. A szolgáltatások olcsóbbak, például hajvágás, utazás, étterem. Imádunk otthon enni, kávézni, és nézelődni a gyönyörű utcákon." (Zoltán, Anglia)

„Mondhatom, hogy az árak szinte azonosak az új-zélandi árakkal, csak a fizetések között hatalmas a szakadék a két ország között." (László, Új-Zéland)

„Freiburgban a fagyi 1 EUR. Otthon 1,5 EUR, Budapest Váci utca." (Márta, Németország)

Hivatalok

Szerintem mióta megnyíltak a kormányablakok, sokkal hatékonyabb lett az ügyintézés, természetesen botrányosan bürokratikus és lassú, de legalább nem hátrafelé lépkedünk. Ezzel szemben a svájci rendszer hasonlóan bürokratikus, de legalább minden szarért elkérnek 50-60 frankot. Volt, hogy azért fizettem 20 frankot, hogy adtak egy pecsétet." (Svájc)

Hangulat

