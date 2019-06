Érdemes külföldre költözni? Nem bánták meg, akik elmentek?

Visszafogott becslések szerint is sok százezer magyar költözött iskola, munka, szerelem vagy egyéb okból külföldre az elmúlt években. Egyéni élettörténetek, különböző tapasztalatok, sikerek és kudarcok a mérlegen – a hangzatos általánosításokkal érdemes vigyázni, most azonban végre nagyszabású tudományos kutatás készül az „idegenbe szakadtakról”, remélhetőleg egzaktabb válaszokkal. Miért mentek ki, és egyáltalán honnan, miből és mi elől, milyen céllal? Bejöttek a számításaik, segített nekik kint valaki? Mit dolgoznak, tervezik a hazaköltözést vagy ők már maradnak? Elégedettek?

A kutatást az MTA TK Kisebbségkutató Intézete végzi, és ha érintett, vagy ismer valakit, aki érintett, Ön is segíthet egy kitöltéssel vagy a kérdőív linkjének a továbbküldésével. A felmérés ugyanis elsősorban egy 10 perc alatt abszolválható online kérdőívvel történik. Ha idekattint, a hétfői naptól megválaszolhatja a kérdéseket. A kutatók (Papp Z. Attila, Kováts András, Kovács Eszter) hálásan fogadják a válaszokat, és ezzel végre megalapozottabb képünk lehet a mostani évtizedek egyik legjellemzőbb magyar társadalmi mozgásáról, hogy arról ne csak politikusok és megmondóemberek okoskodjanak.

A kutatásban (a kitöltés természetesen anonim, a válaszolókat nem lehet majd beazonosítani) mindenki részt vehet, aki az elmúlt években Magyarországról hosszabb vagy rövidebb időre külföldre költözött. A maga nemében ez valóban hiánypótló vizsgálat, korábban soha nem volt ilyen globális „magyarságkutatás”.

Öt évvel ezelőtt az angliai magyarokat hasonló kérdésekkel egyszer már „felmérték”. Akkor több, mint 5000 kitöltő volt, és nem mellékesen készült egy dokumentumfilm is a kutatáshoz kapcsolódóan, az Indexen is bemutatott nagy sikerű Menjek /Maradjak sorozat. Bizonyára érdekes lesz összehasonlítani az akkori válaszokat is a mostaniakkal, de most Nagy-Britannia helyett már az egész világról van szó.

A kutatás előzetes eredményei még 2019-ben meglesznek, a külföldön élő magyarokról ezek alapján az Indexen olvashatnak majd először. A tízperces kérdőív itt érhető el.