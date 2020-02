Megkezdődött a demokrata előválasztás az iowai kaukusszal

mint a Slipknot metálegyüttes szülőállamáról elnevezett Iowa album, amit 2001-ben (az évben, amikor a legjobb volt metálosnak lenni) bírtak kiokádni a világ összes függőségétől egyszerre szenvedő Corey Taylorék. A Slipknot frontembere egyébként elkötelezett demokrata, aki rendszeresen lebunkózza a Trump-szavazókat.

És amellett, hogy én nem találtam nyomát annak, hogy az iowai előválasztás előtt bármelyik jelölt mellett is kiállt volna, a banda írországi koncertje előtt azt hangsúlyozta, mennyire fontos a pártegység, és az elnökválasztás mellett az is, hogy a demokraták a képviselőház után a szenátusban is meg tudják szerezni a többséget.