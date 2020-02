Iowa: Buttigieg egy hajszállal beelőzte Sanderst

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Három nappal a szavazás után úgy tűnik, megvan a demokraták iowai kaukuszának eredménye: a körzetek 100 százalékának feldolgozottsága után Pete Buttigieg expolgármester Bernie Sanders vermonti szenátor előtt végzett az állami delegáltak várható elosztásában. Viszont a New York Times is írt róla, hogy annyi hiba, és ellentmondás merülhetett fel, hogy valójában az is kérdés, valaha lesz-e olyan végeredmény, amivel mindenki megbékélne.

Buttigieg 26,2 százalékukra számíthat, míg Sanders 26,1 százalékra. A harmadik helyen Elizabeth Warren massachusettsi szenátor végzett 18 százalékkal, az előzetesen még az élbolyba várt Joe Biden volt alelnök csak a negyedik lett 15,8 százalékkal, és még Amy Klobuchar minnesotai szenátor is megközelítette 12,3 százalékkal.

Ez egyébként egybevág az egyes kampánycsapatok saját belső szavazatszámlálásaival: miután a kaukusz napján nem érkeztek az eredmények, Sanders és Buttigieg is győztesnek hirdette ki magát a Twitteren saját adataikra hivatkozva.

Magyar idő szerint kedd éjszaka tartották a demokrata előválasztást megnyitó iowai kaukuszt. Azonban órákkal a szavazás kezdete után sem jöttek hivatalos eredmények, az elnökjelöltek sem értették, mi történhetett. A helyi Demokrata Párt először arra hivatkozott, hogy rendesen ellenőrzik az adatokat, és 2020-ban először nem egy, hanem három adatsort tesznek majd közzé (a delegáltverseny mellett a ténylegesen leadott szavazatszámokat is az első, majd második körben). Emellett helyszíni beszámolók alapján úgy tűnt, elromlott az adatok továbbításához használt app, és telefonon sem tudták sok körzetből bediktálni az eredményeket. Troy Price-t, az iowai Demokrata Párt elnöke később azt állította, hogy a nyers adatok végig biztonságban voltak, „feldolgozási hiba” történt.



Az iowai demokrata kaukusz úgy működik, hogy az emberek szavazókörönként összegyűlnek egy nagyobb térben, például egy iskolai tornateremben, ahol (a jelöltek képviselőinek kampánybeszédei után) úgy szavaznak, hogy az egyes jelöltek támogatói csoportba rendeződnek a terem egy-egy sarkában. Miután a legtöbb szavazókörben 15 százalékos küszöböt kell megugrani, a 15 százalék alatti csoportok feloszlanak, tagjaik a második fordulóban választhatnak, hogy melyik csoportba állnak át (esetleg két 15 százalék alatti jelölt csoportjai összeállnak, stb.), miközben a többiek próbálják őket meggyőzni.

A második forduló után a szavazókörök eredményt hirdetnek, utána derül ki, hogy – egy többlépcsős folyamat végén – melyik jelölt hány delegáltra számíthat (a százalékos eredmény azt jelzi, hogy kinek hány olyan állami delegált jut várhatóan , akik Iowa állam jelölőgyűlésén döntik el végleg, hogy melyik jelölt hány delegáltat kap az országos jelölőgyűlésen).

Így zajlik a demokrata előválasztás

A delegáltverseny mellett most először lehet tehát látni, hogy ténylegesen mennyi szavazatot kapott egy-egy jelölt az első, majd a kiesők támogatóinak átállása után a második körben. Ez alapján az első körben magasan Sanders kapott a legtöbb, 43 671 szavazatot, míg Buttigieg 37 557 szavazót tudhatott maga mögött. A második, utolsó körben Sandersnek 45 826, míg Buttigieg-nek 43 195 szavazója volt, vagyis a volt indianai polgármester több felszabaduló szavazó második választása volt (viszont az egyes körzetek alapján dőlt el, hogy a delegáltaknál mégis ő áll szűken jobban).

A demokrata jelölteknek magyar idő szerint péntek estig van idejük újraszámlálást kérni. Tom Perez, az országos demokrata pártszervezet, a DNC elnöke csütörtökön dobta be, hogy mindenképpen vessék össze a végleges eredményeket újra az egyes körzetekben regisztrált szavazatszámokkal. „Ami sok, az sok” – írta a Twitteren. Az iowai pártközpont jelezte, hogy ezt a jelölteknek kell kérvényezniük.

„Ez fantasztikus hír” – mondta a mostani állás szerint szűk győelméről Buttigieg, aki Sandersnek is gratulált. Sanders már csütörtökön győzelmet hirdetett, miután egyértelmű volt, hogy az összes szavazatszámban biztosan ő végez majd az élen. Az egész kavarodás nem jött jól Sandersnek, míg Biden nagy pofont kapott, de a hírek a kaukusz éjszakáján a kaotikus számlálásról, nem pedig arról szóltak, hogy egy 125 ezres város volt polgármestere is mennyivel egy volt alelnök előtt végzett.

A demokraták küzdelme magyar idő szerint szombat hajnalban egy tévévitával, majd pedig jövő kedden a New Hampshire-i előválasztással folytatódik.