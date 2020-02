Sanders megnyerte az előválasztást New Hampshire-ben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nyolc nappal a kaotikusan végződő, napokkal később pedig lényegében két győztest is hozó iowai kaukusz után megtartották az első hagyományos előválasztást az Egyesült Államokban: New Hampshire-ben Bernie Sanders vermonti szenátor győzött, de szorosan, nem olyan mértékben, mint négy évvel ezelőtt Hillary Clinton ellen.

Sanders Iowában is a legtöbb szavazatot kapta, de Pete Buttigieg, egy indianai kisváros volt polgármestere beelőzte őt az állami delegáltak számában, és a szoros második helyével New Hampshire-ben is ugyanannyi delegáltat kap, mint Sanders. Az összegyűjthető delegáltakat tekintve így az első két állam után Buttigieg áll jobban.

Miközben a különböző számítások szerint győzelmével hosszú távon Sanders esélyei a legjobbak arra, hogy végül majd ő szerezze meg a demokraták elnökjelöltségét, és a párt balszárnyán egyértelműen ő a legerősebb, a mérsékeltebb jelöltek között Amy Klobuchar minnesotai szenátor lett az este meglepetése, Buttigeig mögött csak néhány százalékkal lemaradva bejött harmadik helyre.

A FiveThirtyEight modellje alapján a szoros New Hampshire-i eredmények miatt annak az esélye is megnőtt, hogy végül egyik induló sem gyűjt majd az elnökjelöltséghez szükséges 1991 delegáltat, és ezzel izgalmassá válna a júliusi jelöltállító gyűlés.

Így zajlik a demokrata előválasztás

New Hampshire egyértelmű vesztese volt viszont Elizabeth Warren masscahusettsi szenátor, a progresszívek másik arca, aki a várakozások alatt teljesített, és Joe Biden volt alelnök, aki mindössze az ötödik helyen végzett. Egyikük sem szerzett egyetlen delegáltat sem a New Hampshire-ben elnyerhető 24-ből, amit az első három helyezett osztott fel maga között. Az előválasztás eredményeinek alakulását percről percre is közvetítettük>>>

Az elnyerhető delegáltak számában ezek valójában elenyészőek a későbbi nagy államokhoz képest, de Iowa és New Hampshire leginkább azért fontos, mert nem mindegy, milyen kezdéssel szerepel egy jelölt a hírekben, kinek sikerül lendületet vennie, és kinek az esélyei omlanak hamar össze. Azonban az idei előválasztáson ez a hatás a szokásosnál kisebb lehet.

Szoros lett a vége

Sanders volt előzetesen is az esélyes, végül valamivel a RealClearPolitics felméréseket összesítő átlaga alatt végzett New Hampshire-ben, míg Buttigieg közelebb tudott jönni hozzá. 2016-ban ugyan 60,1 százalékot szerezve győzte le Clintont, de ezúttal egy sokkal több jelöltet felvonultató mezőnyben tudta újra megszerezni a győzelmet 25,9 százalékkal, Buttigieg 24,4-et szerzett.

Ugyan úgy tűnik, nem szívott fel plusz szavazókat amiatt, hogy Warren rosszabbul szerepelt, de annak örülhet, hogy az országos szinten eddig a legnagyobb riválisának számító Biden újabb komoly pofont kapott, ráadásul a mérsékelt oldal szavazatai megoszlanak több jelölt között.

Így állnak a delegáltakban: 1991 kell a biztos győzelemhez. Buttigieg 23 Sanders 21 Warren 8 Klobuchar 7 Biden 6

New Hampshire Iowához hasonlóan egy főként fehérek lakta állam, míg a következő államokban sokkal magasabb a kisebbségek aránya. Az itt élen végzett többi jelölttel szemben Sanders viszont jól szerepelhet a latinók között is, ami a következő államban, a február 22-én szavazó Nevadában fontos lehet. Az ottani kaukuszos rendszer is kedvezhet neki a lelkes önkénteshálózat és az őt támogató fiatalok aktivitása miatt. Viszont az egyik helyi, befolyásos vendéglátóipari szakszervezet már jelezte, hogy nem örülne Sanders egészségügyi terveinek.

Fotó: Drew Angerer / Getty Images Hungary

Sanders mögött Buttigieg egyértelműen meg tudta lovagolni az iowai eredményét: több mint 10 százalékponttal jobban szerepelt New Hampshire-ben, mint amit az iowai kaukusz előtti mérések mutattak. Befognia ugyan nem sikerült Sanderst, de kampánycsapata azzal érvelt, hogy a szomszédos Vermontot tekintve a 78 éves szenátor hátországában sikerült ilyen szorossá tennie a versenyt, a delegáltak közül pedig mindketten 9-9-et szereztek meg.

Az igazán nagy kérdés az, hogy az első két állam után mire jut Buttigieg a jó kezdéssel. A február végi Dél-Karolinában például a demokrata szavazók jelentős része fekete, akik között kifejezetten népszerűtlennek számít. Miközben pedig Buttigieg kedd esti beszédében a párt egyesítését ígérte, és 38 évesen a generációs különbségekre is felhívta a figyelmet, Sanders az elmúlt napokban a nagyobb összegű adományai miatt is betámadta.

Buttigieg egyik célja az volt, hogy Biden gyengélkedése mellett magát tolja előtérbe a mérsékeltebb demokrata szavazók szemében (mint írtuk, az már a kampány eleje óta valószínűsíthető, hogy az előválasztás végén egy mérsékelt és egy balos jelölt között dől majd el a jelöltség). Csakhogy a legnagyobb erősödést nem ő mutatta be New Hampshire-ben, hanem Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki Iowában is a várakozások felett szerepelt, ezúttal viszont 19,8 százalékkal meglepetésre bejött a harmadik helyre (ezzel 6 delegáltat szerzett). Ebben fontos szerepe lehetett a pénteki, Iowa és New Hampshire között tartott tévévitának is, amiből kifejezetten jól jött ki, és az utolsó felmérésekhez képest majdnem megkétszerezte támogatottságát.

Biden és Warren nem örülhetett

A New Hampshire-ben 9,3 és 8,4 százalékon végző Warren és Biden egyaránt azt próbálta kihangsúlyozni beszédeiben, hogy csak egy hosszú előválasztási folyamat kezdetén járnak.

Warren Iowában hiába végzett harmadik helyen, a híreket sokkal inkább az uralja majd, hogy annak ellenére nem ugrotta meg a 10 százalékot sem New Hampshire-ben, hogy Sandershez hasonlóan egy szomszédos államot képvisel a szenátusban. Ősszel egy ideig az országos felmérések mellett New Hampshire-ben is az élen állt, de mostanra nemcsak Sandershez képest maradt alul, hanem például Klobuchar is elszívott tőle másik női jelöltként szavazatokat.

Warren kampánycsapata már az eredmények előtt előreszaladva kiadott egy olyan összegzést, amiben arra utaltak, hogy a március 3-i szuperkedd – amikor 14 államban szavaznak majd egyszerre – után már csak Sandersnek, Bidennek és neki maradnak valódi esélyei, és a beszédében is hangsúlyozta, hogy nem megy sehova.

Biden az iowai negyedik helye után New Hampshire-ben sem sok jóra számíthatott, amit már lényegében a pénteki tévévitán feladott, és nem is az északkeleti tagállamban tartotta meg a beszédét, hanem átrepült a február végén szavazó Dél-Karolinába. A CNN szerint ez a legrosszabb eredmény egy volt, vagy aktuális alelnöktől, aki aktívan kampányolt New Hampshire-ben. Biden az országos felmérésekben továbbra is második helyen áll az előretörő Sanders mögött, azonban Iowában és New Hampshire-ben is a hajrában omlott össze a támogatottsága, ráadásul egyre többen kérdőjelezhetik meg legfőbb érvét, hogy tényleg neki lenne-e a legtöbb esélye Trump ellen a november 3-i elnökválasztáson.

Biden a dél-karolinai beszédében is azt hangsúlyozta ki, hogy a spanyolajkú választók és a feketék elsöprő többsége még csak az innentől következő államokban fog szavazni. Újra felemlegette Barack Obamát is, stábja pedig egy Bill Clinton-szerű feltámadást vizionál (a volt elnök úgy nyerte meg az előválasztást 1992-ben, hogy az első négy államból egyikben sem győzött). A FiveThirtyEight modellje még mindig a harmadik legnagyobb eséllyel Biden győzelmét mutatja, de elég hamar el kell kezdenie eredményeket felmutatni.

Fogyatkozik a mezőny Nevada előtt

Az iowai kaukusz után még mindenki versenyben maradt a tizenegy demokrata jelölt közül, de New Hampshire már megrostálta a mezőnyt: felfüggesztette kampányát Andrew Yang vállalkozó, aki többek között az általános alapjövedelmével kampányolt, kiszállt Michael Bennett coloradói szenátor, és várhatóan ugyanígy tesz majd Deval Patrick volt massachusettsi kormányzó is.

A jövő szombaton szavazó Nevadáig a gyengén teljesítő jelöltek pénzcsapjai hamar elapadhatnak, miközben egyre inkább olyan államok jönnek, ahol a helyi szervezetek és önkéntesek mellett a tévéreklámok is számítani fognak. Ezzel kalkulál Michael Bloomberg milliárdos is, aki a februárban szavazó első négy államot kihagyja, ellenben már 350 millió dollárt öntött a kampányba a szuperkedden szavazó államokban, és országosan már fel is jött a harmadik helyre a RealClearPolitics alapján.

A szabályok megváltoztatása miatt Bloomberg akár már ott lehet a jövő szerdán következő újabb tévévitán Las Vegasban, noha a kaukuszon nem indul. Ez a szereplés különösen fontos lehet a jelölteknek Nevada előtt, ugyanis a február 22-én szavazó államban hagyományosan nehéz megjósolni az eredményt szoros állásnál, ráadásul felmérésekből sincs sok, az utolsó éppen január elején készült.

(Borítókép: Rick Wilking / Reuters)