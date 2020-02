Beszédes, hogy a magát demokratikus szocialistaként meghatározó Sanders még a mérsékeltek körében is második tud lenni 22 százalékkal, ráadásul úgy, hogy körükben az első Bidennek is csak 25 százaléka van. Igaz, ez annak is betudható, hogy a mérsékelteket célozza Buttigieg is, aki 20 százalékon áll és Klobuchar is, aki 14 százalékot tudhat magáénak.

A feketék között viszont jobban áll Biden, mint eddig mérték:

Az entrance poll szerint Obama alelnökáre a feketék 39 százaléka szavaz, Sandersre 27, a végső győzelemre esélytelen Steyerre is jut 16 százalé. Sokatmondó, hogy Buttigieg a feketék körében sehol sincs: Warren 10, Klobuchar 3 százalékot kapott, a Buttigieg viszont ennél is kevesebbet.