„Megyünk Dél-Karolinába” – mondta jó hangulatban Joe Biden, aki úgy tűnik, hozta a kötelezőt és második lett Nevadában. (Legalábbis az eredmények szerény, négy százalékos feldolgozottsága és az előzetes felmérések alapján.)

Ez jobb, mint a két eddigi negyedik és ötödik helye, és a kampányban most ezt sugallhatja, hogy beindítja a rakétákat, az eddigiek betervezett vereségek voltak, de ráfordul Dél-Karolinába, ahol győzelmet vár. Ott azonban már nem elégedhet meg a második hellyel, ha a szuperkeddre esélyesként akar érkezni.

Az eredményvárón elmondta, hogy ő nem a balos Sanders és nem a milliárdos Bloomberg, hanem Biden: „Nem vagyok szocialista, nem vagyok plutokrata, én demokrata vagyok!”

Based on our internal data, Biden will come in a strong second tonight in Nevada.



In the entrance polls, Biden won

*the Af-Am vote

* voters over 65

* voters who oppose Medicare for All.



Make no mistake: The Biden comeback starts tonight in Nevada.