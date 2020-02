Az iowai kaukuszon és a New Hampshire-i előválasztáson is igaz volt, hogy jóval aktívabb volt a szavazás, mint 2016-ban. Sőt, aktívabb, mint 2008-ban. (2012 ebből a szempontból nem viszonyítási alap, mert akkor a hivatalban lévő Barack Obama újrázott.)

New Hampshire-ben most 300 ezer szavazatot adtak le a legutóbbi 254 ezer helyett, Iowában csak ötezerrel, de szintén fölé mentek a négy évvel ezelőtti 171 ezernek, és a jelek szerint a trend megmarad Nevadában is, ahol 2008-ban 117, négy éve viszont csak 84 ezer szavazatot adtak le. Most viszont már előzetesen leadtak 75 ezret, így borítékolható, hogy a 2016-os alacsony eredményt bőven megugorják, a kérdés, hogy sikerül-e több szavazót megmozgatni, mint 2008-ban, de valószínű, hogy igen.