Joe Biden volt alelnök amúgy is úgy néz ki, mint a nagybácsi, aki iszonyú kínos viccekkel szórakoztatja a családi ebédek alatt a rokonságot. Ezt az imázsát pedig a nevadai kaukusz előtt sem igazán törte meg, amikor a Twitterre kirakott egy fotót, amin a világhírű énekesnő, Cher mellett pózol. Nem is ez a rossz vicc, hanem a szöveg, amit a képhez írt:

Do you believe in life after Trump? pic.twitter.com/azZ1qZCqFW — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 22, 2020

Do you believe in life after Trump, vagyis hiszel-e a Trump utáni életben, amivel Cher 1998-as Believe című slágerére utal, aminek az a refrénje, hogy „hiszel-e a szerelem utáni életben”. Angolul rímel. Ettől még valószínűleg ezen is csak Biden nevetett.