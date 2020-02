Iowában is Klobuchar volt az, aki elsőként kiállt beszélni, most is előreszaladva szólt támogatóihoz. Noha alig van még eredmény – ami van, aszerint pedig ötödik helyen áll –, azt mondta, hogy szerinte túlteljesítették a várakozásokat. „Sokan azt sem gondolták, hogy még talpon leszek ezen a ponton” – mondta.