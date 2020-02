A kaukusz egyik lényeges eleme, hogy az egybegyűltek élő vitában győzzék meg egymást arról, melyik indulót érdemes támogatni az elnökjelöltségben. Ennek az elvnek elégé ellentmond a nevadai újítás: idén előzetesen is le lehet adni a szavazatokat.

Értelemszerűen azokat már nem lehet meggyőzni egy jelölőgyűlésen arról, hogy kire szavazzanak. (Ezek alapján osztják aztán el a megyei delegáltakat, akik aztán egy megyei gyűlésen döntenek az igazi delegáltakról az őket küldők utasításának megfelelően.)

De technikai gondot is okozhat az újítás, hívta fel a figyelmet a Guardian tudósítója: nem kell ugyan egy appot letölteniük a telefonjaikra a bizottsági elnökök – mint Iowában ahol ez nem mindenkinek sikerült, ami miatt viszont a telefonvonalak is terheltek lettek, így nem sikerült időben továbbítani az adatokat –, de össze kell fésülniük a jelölőgyűlésen leadott élő szavazatokat az adott gyűlésre küldött előzetes szavazattal, és az ezt biztosító számítógépes program nem volt előzetesen hosszasan tesztelve. Így itt is felmerülhet, hogy a hivatalos adatok végül csúszni fognak – pedig mindössze 120 ezer körüli szavazatról lesz szó.