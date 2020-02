Körülbelül 140 ezer szavazatot adtak le Nevadában, ezt nem sikerül bő két órája összesíteni – a Demokrata Párt nevadai eredményeit közlő hivatalos oldalon egy százaléknál tartanak.

Ez tehát ötöde annak, amennyi szavazatot 2019 októberében leadtak a főpolgármester-választáson.

Négy éve gördülékenyebb volt a nevadai kaukusz, igaz, akkor nem voltak előre leadott szavazatok, amelyek integrálása a jelölőgyűléseken leadott szavazatokhoz most bonyodalmat okoz. (Bár most Iowához hasonlóan az adatok telefonos továbbítása is akadozik.)

Egy előválasztással nem lennének ilyen gondok, ez újra felerősítheti a vitákat, hogy van-e egyáltalán szükség kaukuszra – amit hét államban tartanak –, és nem kellene inkább átállni az előválasztásra.