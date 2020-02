Hiába milliárdos Tom Steyer, a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben az egykor hedge fundot kezelő üzletember 200 millió dollárt már beletolt a kampányba, méghozzá a saját vagyonából. Ehhez képest Mike Bloomberg 300 milliója semmi, ha meggondoljuk, hogy az egykori New York-i polgármester és üzletember, valamint a Bloomberg hírügynökség alapító tulajdonosa 65 milliárd dolláros vagyonból költött.

Ráadásul Bloomberg még be sem lépett a választási küzdelembe, azt majd csak a szuperkedden teszi meg.

Steyer viszont már szerepel, bár pénzköltésének hatékonysága vitatható, ha azt nézzük, hogy a három eddigi állomáson még egyetlen delegáltat sem szerzett, és nem csak épp lecsúszott róluk, hanem a közelükbe sem került:

0,3 százalékával Iowában, értelemszerűen 0 delegáltat gyűjtött, ugyanennyit hozott össze New Hampshire-ben – itt az előválasztáson leadott szavazatok 3,6 százalékát kepta –, és ezt az eredményt ismételte meg szombaton Nevadában is, 3,8 százalékkal. Igaz, tekinthetjük ezt emelkedő trendnek is, de ilyen szavazat/dollár hatékonysággal Bloomberg teljes vagyona sem lenne elég Steyernek a győzelemhez.