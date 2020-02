Korábban is írtunk róla, hogy ha a kaukuszokon két jelöltre ugyanannyi szavazat érkezik, akkor Nevadában stílszerűen kártyával döntik el, hogy ki végzett előrébb az adott körzetben. A Demokrata párt nevadai szervezetének szabályai szerint szavazat-egyenlőség esetén az egyes jelöltek támogatóinak húznia kell egy-egy lapot egy, ott a helyszínen kinyitott kártyapakliból. Amelyik jelölt támogatója húzza a nagyobb lapot, az a jelölt nyert.

Végül két körzetben is előkerültek a kártyák. Az egyik helyen összesen hárman vettek részt a kaukuszon, közülük is ketten előzetes szavazással, tehát nem voltak jelen. Így egy közeli másik jelölőgyűlésről kellett hívni egy-egy támogatót Sandersnek és Warrennek, aki lapot húzott. Végül Warren nyert egy bubival Sanders 4-ese és Buttigieg 3-asa előtt. Egy másik körzetben pedig Buttigieg előzte be kártyával Bident.