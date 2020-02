A republikánus előválasztás lefutott, csak formalitás, de a republikánusoknak is fontos a mozgósítás. Trump pénteken kampányolt Las Vegasban, ezen dezinformációnak nevezte azokat a híreket, hogy Oroszország a 2020-as elnökválasztásba is beavatkozna. Hírszerzési tisztviselők a képviselőház egyik bizottságában arról, hogy az oroszok továbbra is beavatkoznának a folyamatba.

Sanders közleményben utasította vissza, hogy Moszkva az ő elnökjelöltségét szorgalmazná. A Washington Post pénteken névtelen hírszerzési forrásokra hivatkozva írt arról, hogy a titkosszolgálatok arról tájékoztatták a kampányát, hogy Oroszország megpróbálja segíteni. „Az én üzenetem Putyinnak világos: maradjon távol az amerikai választásoktól, és elnökként én majd gondoskodni is fogok arról, hogy ez így legyen” – fogalmazott a vermonti szenátor.