Csak a negyedik lett Elizabeth Warren, aki utolsóként szólalt meg a választói előtt a nevadai kaukusz után. A massachusettsi szenátor 8,5 százalékon áll – a lassan kezelt nevadai szavazatok 11 százalékos feldolgozottságánál – ami kevesebb, mint amire számított stábja a nevadai tévévita után, amelyen elemzők szerint mindenkinél jobb volt.

Kampányfőnöke szerint a politikus jól is hajrázott, de ez már nem volt elég jobb szereplésre. Persze, Roger Lau ezzel saját munkáját is mentegeti, de az valóban beszédes, hogy Warren az egész hónap alatt 21 millió dollár támogatói pénzt gyűjtött össze és ebből kilenc millió az utolsó három napon jött be.