Sanders Nevadát megnyerve erősödött tovább

Bernie Sanders vermonti szenátor megnyerte a nevadai kaukuszt, és ezzel megszilárdította vezető pozícióját a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben. Sanders azt is bizonyította, hogy erős a támogatottsága a demokraták fontos szavazói bázisának számító latinók között, ami a március 3-i szuperkedden is sokat számíthat neki.

Sanders győzelmének pontos mértéke, és mögötte a második hely sorsa azonban még hosszú órákkal az előválasztáson harmadikként szavazó Nevadában tartott kaukusz vége után sem volt egyértelmű, miután rettentő lassan csordogáltak csak az eredmények. A körzetek 50 százalékának feldolgozottsága után Joe Biden volt alelnök állt a második helyen, megelőzve Pete Buttigieg volt indianai polgármestert. A nevadai kaukusz eredményeinek alakulását itt követtük élőben>>>

Nagyon lassan jöttek csak eredmények

Ha nem is akkora mértékben, mint Iowában, de Nevadában is komoly gondokba ütközött a szavazatok összesítése a kaukuszon. A nyitóállamban óriási botrány lett abból, hogy a szavazatok lejelentésére kifejlesztett app nem működött rendesen, sokáig semmilyen eredmény nem érkezett, és még napokig nem lehetett tudni, hogy végülis ki nyert.

A kaukuszon a szavazók csoportokba rendeződnek aszerint, hogy melyik jelöltet támogatják. A demokratáknál az a szabály, hogy amelyik jelölt támogatói így nem érik el a 15 százalékot az első körben, azoknak vagy tartózkodniuk kell, vagy meggyőzhetik őket, hogy inkább az egyik erősebb jelölt mellett álljanak ki, esetleg egy másik kiesőnek tűnő jelölt szavazóival próbálhatják meg feltölteni a soraikat. Végül aztán a második körben kialakul, hogy a talpon maradt jelölteket mennyien támogatják az adott körzetben.

Az iowai fiaskó miatt Nevadában nem az említett app-ot használták, de ugyanúgy három adatsort hoztak nyilvánosságra: hány szavazatot kaptak a jelöltek az első körben, mennyit a másodikban, végül pedig azt, hogy ezzel hány megyei delegáltra számíthatnak (akik aztán egy megyei gyűlésen döntenek az igazi delegáltakról.)

Így zajlik a demokrata előválasztás

Azt egyelőre nem tudni hivatalosan, miért tartott nyolc órába, hogy a körzetek 50 százalékáig elérjen a feldolgozottság, de a helyi pártszervezet alaposan megbonyolította a rendszert, amikor azzal próbálták megpörgetni a részvételt, hogy négy nap előzetes szavazást is biztosítottak. Így ugyanis ezeket össze kellett fésülni a szombaton tartott kaukuszon leadott szavazatokkal. Ráadásul itt is jöttek hírek olyan körzetekről, ahonnan telefonon nem sikerült elsőre bediktálni az eredményeket, mert foglalt volt a vonal.

Mindenesetre Nevadában is zavarbaejtően lassan csordogáltak csak az eredmények, ami miatt többen megint bírálták a kaukuszos lebonyolítást (amiből egyébként összesen hetet tartanak 2020-ban, a többi helyen hagyományos előválasztáson döntenek).

Sanders győzelme nem volt kérdés

Most azonban nemcsak az volt a különbség Iowához képest, hogy ha lassan is, de azért érkeztek az eredmények, hanem az is, hogy ezúttal a győztes személye nem volt kérdés. Noha a helyi pártszervezet által közreadott adatok alapján még csak 4 százalékon állt a körzetek feldolgozottsága, de a legnagyobb tévék és az AP hírügynökség is már ekkor kihirdette saját számításai, a választás napján a szavazók között készített felmérések, és helyi riportereik által jelentett eredmények alapján Sanders győzelmét. Várhatóan komoly különbséggel nyer majd a végén.

A 78 éves vermonti szenátor a legtöbb szavazatot kapta az iowai kaukuszon, még ha a delegáltak számában el is maradt Pete Buttigeig mögött, aztán megnyerte az első hagyományos előválasztást New Hampshire-ben, és az előzetes felmérések Nevadában is az ő győzelmét jósolták. Iowa és New Hampshire főként fehérek lakta állam, ezért Nevadában látszott először élesben, hogy melyik jelölt, hogyan áll elsősorban a latinók, és kisebb mértékben a feketék között.

Sanders pedig megmutatta, hogy széles körben képes maga mögé állítani a demokrata szavazókat. Nemcsak a fiatalok és a progresszívek között tarolt, de 53 százalékot ért el a szavazók nagyjából 20 százalékát képviselő latinók között, és Biden mögött lemaradva, de jól szerepelt a feketék között is. Sanders komoly energiákat fektetett a latinók megszólításába, ami többek között a szuperkedden – amikor 14 államban és Amerikai Szamoán döntenek egyszerre – szavazó Kaliforniában és Texasban, a legtöbb delegáltat osztó két államban is fontos lehet neki.

Sanders már biztosan átveszi a vezetést az elnyerhető delegáltak számában is Buttigieg-től. A FiveThirtyEight számításai alapján pedig legalább 45 százalék esélye van arra, hogy megnyerje a delegáltak többségét. (A modell szerint a második legtöbb esélye, 35 százalék körül annak lehet, hogy senki sem szerez egyedül többséget, és ezzel izgalmas lenne a júliusi jelöltállító gyűlés.) Sanders a győzelmi beszédében is a demokrata előválasztás esélyeseként Trumpra és a programjára, nem a riválisaira koncentrált. Azt mondta, hogy Nevadában egy generációkon, fehéreken, feketéken, latinókon átívelő koalíciót sikerült felállítaniuk, ami nemcsak ott nyert, de „átsöpör majd az egész országon.”

Fotó: Etienne Laurent / MTI / EPA Az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Michael Bloomberg , Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg és Amy Klobuchar a nevadai elõválasztást megelõzõ televíziós vitában Las Vegasban 2020. február 19-én.

Biden próbál valamibe kapaszkodni

Sanders győzelmének mértéke mellett az volt a legnagyobb kérdés, hogy ki tud a második helyen végezni. 50 százalékos feldolgozottságnál Biden állt a második helyen, de az eredmények beérkezésével csökkent a különbség közte, és Buttigieg között. Miután lassan haladt a folyamat, mindkét kampánycsapat azt próbálta meg így, vagy úgy kommunikálni, hogy az ő jelöltje lesz a második.

Biden kampánycsapata arról írt a Twitteren, hogy a belső számításaik alapján a volt alelnök végez a második helyen, és Nevadában „kezdődik a Biden comeback”. A tavaly még a legnagyobb esélyesnek tartott, de az eddigi szavazásokon egymás után alul teljesítő Biden ezúttal a végeredmény ismerete nélkül is egy mosolygós, szinte győzelmi beszédet tartott. „A sajtó kész hamar leírni embereket. Nos, mi nagyon is itt vagyunk” – mondta, miközben a balszárnyat képviselő Sandershez képest magát a leginkább megválasztható mérsékeltnek állította be.

Nevadában Biden kapta a legtöbb szavazatot a 65 éven felüliek, és a feketék között is. Utóbbi különösen fontos lehet az egy hét múlva szavazó Dél-Karolinában, ahol a demokrata előválasztás résztvevőinek 60 százaléka fekete lehet. Biden reményei szerint ott sikerül majd egy győzelemmel ráfordulnia a néhány nappal később következő szuperkeddre. A FiveThirtyEight modelljében egészen idáig vezetett Sanders előtt, aki azonban már kicsit esélyesebb ott is. Az is számíthat majd, hogy a vermonti szenátor mekkora energiákat akar az államba fektetni.

Buttigieg magát ajánlotta Sandersszel szemben

A körzetek egy korai feldolgozottságára hivatkozva Buttigieg, az indianai South Bend nyíltan meleg volt polgármestere Biden elé jósolta magát egy támogatóknak kiküldött levélben. Az biztos, hogy Buttigieg az első három államban minimum az első háromban végez, és a célja továbbra is az, hogy végül majd ő léphessen elő a mérsékelt oldal alternatívájaként Sandersszel szemben. A kaukusz utáni beszédében arra is utalt, hogy szerinte Sanders túlságosan megosztó ahhoz, hogy a demokrata elnökjelölt legyen.

Azonban az látszott Nevadában, hogy Buttigieg mérsékelten tudta megszólítani a latinókat, a feketék között pedig lényegében nincs támogatottsága, vagyis nem sok jóra számíthat Dél-Karolinában, és utána a szuperkedden is kérdés, mire jut.

Warren Bloomberg is támadta

A Sandershez hasonlóan a Demokrata Párt balszárnyát képviselő Elizabeth Warren massachusettsi szenátor Nevadában is csak negyedik lesz. Ennél többet vártak a szerdai Las Vegas-i tévévitán nyújtott szereplése után, habár kampánycsapatával azzal érveltek, hogy főként a még a vita előtt leadott előzetes szavazatok miatt maradt le.

Azt is kiemelték, hogy az elmúlt tíz nap alatt 14 millió, februárban összesen pedig 21 millió dollárt gyűjtöttek össze, ami bőven elég forrást jelent a folytatáshoz. A Nevada utáni beszédében pedig a tévévitához hasonlóan a milliárdos Michael Bloomberget támadta leginkább, és láthatóan magát a volt New York-i polgármesterrel szembeállítva próbál talpon maradni.

Bloomberg kihagyja a februárban szavazó első négy államot, de a tévévitán már ott volt, és több száz millió dollárt öntött eddig a kampányba, elsősorban a szuperkedden szavazó államokat árasztotta el hirdetésekkel. Ezzel feljött a harmadik helyre az országos felmérésekben Sanders és Biden mögé, azonban előkerültek a korábbi megosztó kijelentései, a nőkre tett megjegyzései, és más botrányai is. Az majd a szuperkedden derül ki, hogy mire lesz elég az eddig a kampányba ölt pénz.

Egy másik milliárdos, Tom Steyer viszont hiába égetett el eddig szintén kétszázmillió dollárt, Nevadában ez 5 százalékra sem volt elég. Ahogy Amy Klobucher minnesotai szenátor sem tudott túl sokat profitálni a New Hampshire-ben elért meglepetés harmadik helyéből Nevadában, ahol az utolsó pillanatban próbáltak szervezetet építeni.

Kedden újabb tévévita vár a demokrata indulókra, miközben Dél-Karolina mellett egyszerre kell a március 3-i szuperkeddre is koncentrálniuk: akkor ugyanis az összes elnyerhető delegált harmadáról döntenek, és gyenge szerepléssel az több jelöltnek akár végállomást is jelenthet.

(Borítókép: Drew Angerer / Getty Images)