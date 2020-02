Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A FiveThirtyEight előrejelzése szerint pillanatnyilag 51 százalék az esélye, hogy egyik jelölt sem fogja tudni megszerezni a Demokrata Párt előválasztásain kiosztandó 3979 delegált több mint felét. A most szombati dél-karolinai előválasztással pedig még nyitottabbá válhat a verseny. Joe Biden volt alelnöknek ugyanis sikerült az államban egy 19 százalékpontos előnyt kiépítenie a jelenlegi éllovas Bernie Sanderssel szemben.

Annak a Joe Bidennek, akinek annak ellenére, hogy egészen február elejéig, az iowai kaukuszig magabiztosan vezetett a felmérésekben, az első három államban egy negyedik, egy ötödik és egy második helyet sikerült csak elérnie, a 101 megszerezhető delegáltból pedig mindössze 15-öt sikerült begyűjtenie.

Így zajlik a demokrata előválasztás

Dél-Karolinában a demokrata szavazók 60 százaléka fekete

Hogy mi a nagy különbség az elsőként szavazó három állam (Iowa, New Hampshire és Nevada) valamint a negyedik, Dél-Karolina között? Míg a Demokrata Párt szavazóbázisának 20 százaléka fekete országosan, Nevadában ez az arány 11 százalék volt, Iowában 2 százalék, New Hampshire-ben pedig mérni sem tudták.

Dél-Karolinában viszont a Demokrata Párt szavazóinak csaknem 60 százaléka fekete, és Biden tudatosan épített arra, hogy megszólítsa őket. Ráadásul jövő kedden következik a szuperkedd – amikor 14 államban, valamint Amerikai Szamoán szavaznak egyszerre, és az összes delegált egyharmadát kiosztják –, amely szintén jóval reprezentatívabb, mint az elsőként szavazó államok (miközben viszont Nevadában is látszott, hogy Sanders előnyben van a latinók között, ami a szuperkedd legfontosabb államaiban, Kaliforniában és Texasban is nagyon fontos lehet).

Ez azért jön jól Bidennek, mert a Massachusettsi Egyetem felmérése szerint a szuperkedden szavazó feketék 33 százalékánál ő az első számú választás, míg Sanders 23 százalékuknál. Ez a különbség Dél-Karolinában még nagyobb, 35-20 Biden javára az NBC felmérése szerint.

A reménysugárban bízó Bidennel ellentétben viszont Pete Buttigieg-nek pont az eddiginél sokszínűbb államok jelenthetik a végállomást. Az indianai South Bend kisváros 38 éves expolgármestere Iowa és New Hampshire (tehát a főként fehérek lakta államok) után még az első helyen állt, míg Biden az ötödiken. A feketék körében viszont a fiatal jelölt támogatottsága mindössze 1 százalékos, ami komoly hátrányt jelent neki. A következő egy hétben szavazó államok nagy többségében a negyedik-ötödik helyen áll csak a felmérésekben, míg Biden a FiveThirtyEight előrejelzése szerint 14 államból hatot is elvihet a szuperkedden nem kis részt a fekete szavazóknak köszönhetően.

Biden élvezi Obama népszerűségét

Biden több szempontból is előnyös helyzetben van a fekete szavazók meggyőzéséhez. Elsősorban azért, mert közülük sokan a volt alelnököt tartják Barack Obama örökösének, amit ki is hangsúlyozott az eddigi kampányban. Ezen kívül az is mellette szól, hogy ő az egyik legmérsékeltebb jelölt a demokrata előválasztáson. Ugyanis míg a teljes demokrata szavazóbázis 52 százaléka nyilvánítja magát mérsékeltnek vagy konzervatívnak, a feketéknél ez az arány 68 százalék.

Az is jól jön neki, hogy a szuperkedden szavazó feketék azt tartják a legfontosabb kvalitásnak a jelölteknél, hogy le tudják győzni Trumpot, márpedig Biden ebben a mutatóban is az élen áll, az afroamerikaiak 28 százaléka szerint neki van a legtöbb esélye az elnök ellen, ami öt százalékponttal jobb Sandersnél. A teljes demokrata szavazótábor körében a legtöbb felmérés szerint Biden és Sanders nagyjából ugyanakkora arányú győzelmet aratna Trump felett.

Természetesen a többi jelölt is mindent megtesz, hogy megnyerje magának a fekete szavazókat. Bernie Sanders a második legnépszerűbb közöttük. Ő főleg a fiatalok körében népszerű, bőrszíntől függetlenül. Ráadásul az ingyenes állami egészségbiztosítási javaslata is vonzó lehet az amerikai átlagnál rosszabbul kereső feketék körében. Egy tavalyi felmérés szerint a fekete szavazókat a rasszizmus (50 százalék) mellett az egészségügy (43 százalék) foglalkoztatja leginkább. Ezen témákat a gazdaság helyzete (29 százalék), az oktatás és a rendőrök felelősségrevonhatósága (24 százalék), valamint a klímavédelem (20 százalék) követi.

A milliárdosok a nappalijukban győznék meg a szavazókat

Bident és Sanderst a két milliárdos, Mike Bloomberg és Tom Steyer követi népszerűségben, akik mindketten évek óta a Demokrata Párt egyik legbőkezűbb adományozóinak számítanak. A pénzcsap pedig most is nyitva van. Bloomberg (és néhány államban Steyer is) hihetetlen mennyiségű tévés reklámidőt vásárolt. A teljes kampányidőszak során a demokrata elnökjelölt-aspiránsok eddig nagyjából 650 millió dollárt (200 milliárd forintot) költöttek tévéreklámokra, ennek túlnyomó részét Bloomberg (400 millió) és Steyer (150 millió) vásárolta fel, az összes többi jelöltaspiráns csak 100 milliót költött.

Míg a világ 12. leggazdagabb emberének számító Bloomberg az egész országot elárasztotta a reklámjaival (még azokban az államokban is hirdet, ahol nem is szerepel a szavazólapon), addig a világ 1509. leggazdagabb emberének számító Steyer néhány államra fókuszál. Legfőképpen Dél-Karolinára és Kaliforniára. Steyer szinte az egész kampányát Dél-Karolinára hegyezte ki. Míg országosan a támogatottsága épphogy meghaladja a 2 százalékot, Dél-Karolinában 13 százalékon áll a népszerűsége, ami az előrejelzések szerint a harmadik helyre és 6 delegáltra lesz elég.

Az interneten fellelhető interjúk alapján Steyernek azzal sikerült megnyernie magának a fekete szavazókat, hogy rengeteg időt töltött Dél-Karolinában a kampányidőszak alatt, illetve a jelenleg versenyben lévő jelöltek közül csak az ő programjában szerepel a rabszolgaság miatt a feketéknek fizetendő jóvátétel.

A soron következő előválasztást szombaton tehát Dél-Karolinában rendezik, majd jön március 3-án a szuperkedd, amikor már hirtelen mindegyik jelöltnél megugrik a delegáltak száma is.

(Borítókép: Joe Biden volt amerikai alelnök támogatóihoz beszél egy kampányrendezvényen a Dél-Karolina állambeli Conway városban 2020. február 27-én. / Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)