Biden akkor is harcolna az elnökjelöltségért, ha Sandersnek több delegáltja lenne

Joe Biden akkor is harcba száll a jelöltségért a nyári elnökjelölt-állító konvención, ha Bernie Sandersnek lesz több delegáltja - mondta el a CNN-nek az Obama-kormányzat egykori alelnöke az MTI szerint.

Biden azok után, hogy csaknem 50 százalékos szavazataránnyal nyerte meg a Demokrata Párt negyedik előválasztását Dél-Karolina államban szombaton , megkérdőjelezte az, hogy a demokrata jelöltségért versengők közül azt kellene megválasztani elnökjelöltnek, akinek a legtöbb delegáltja lesz. Szerinte ugyanis ez nem kötelező a Demokrata Párt szabályzata szerint.

Az utóbbi napokban Sanders iowai, New Hampshire-i és nevadai sikerei után, több olyan elemzés is napvilágot látott, amely - meg nem nevezett demokrata párti tisztségviselőkre hivatkozva - arról szólt, hogy a párt vezető politikusai nem látnák szívesen Sanders elnökjelöltségét. A The New York Times szerint a demokraták várhatóan nyílt konvencióra készülnek, ami azt jelenti, hogy egyik jelölt sem gyűjtené össze addig az előválasztáson elnyerhető delegáltak felét, ezért a júliusi jelöltállító gyűlésen papíron több indulónak is lenne esélye.

Biden a CNN-interjúban azt is vitatta, hogy a Sanders nagygyűlésein megjelent nagy tömegek az amerikaiak átlagos véleményét jelenítenék meg, szerinte ugyanis "az emberek nem akarnak forradalmat". Biden azt is elmondta ellenfeléről, hogy szerinte Sanders szenátorként nem tud semmilyen eredményt sem felmutatni.

Így zajlik a demokrata előválasztás

A korábbi amerikai alelnök az NBC heti politikai vitaműsorában is szinte kizárólag arról beszélt, hogy mi az, ami szerinte "nagyon ellentmondásos", és ezért elfogadhatatlan Sanders programjában és kritizálta az alanyi jogon járó egészségügyi ellátás Sanders által meghirdetett programját.

Saját magát ezúttal is mérsékelt demokrata párti politikusként jellemezte Biden, aki a szombati előválasztási győzelemtől azt reméli, hogy a szuperkedden - március 3-án - tartandó előválasztáson, amikor egyszerre 14 tagállamban voksolnak a választók, meglendül a támogatottsága.