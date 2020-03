A demokraták fel azt hiszi, Obama már kiállt Biden vagy Bloomberg mellett

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Barack Obama volt amerikai elnök először gratulálhatott az előválasztáson egykori alelnökének, Joe Bidennek, aki az első három szavazáson nem szerepelt túl jól, de szombaton nagy fölénnyel nyerte a dél-karolinai előválasztást. Bidennek sokat számított, hogy a fekete szavazók többsége őt választotta, ez pedig a szuperkedden is fontos lehet neki, amikor 14 államban, és Amerikai Szamoán szavaznak majd egyszerre.

A CNN szerint Obama amúgy rendszeresen beszél Bidennel, de ahogy az várható volt, továbbra sem tervezi, hogy kiálljon bármelyik elnökjelölt mellett, és ezzel befolyásolja az előválasztási küzdelem alakulását. Az exelnökhöz közel álló egyik forrás arról beszélt, hogy például egy Biden melletti kiállás vissza is üthetne, de ennél fontosabb, hogy

Obama úgy fogja fel a saját szerepet, mint aki majd egyesítheti a pártot az egész előválasztási folyamat végén.

Egyre több hír érkezik arról, hogy a demokrata pártelitben sokan rossz szemmel nézik a legbalosabb jelöltnek, az előválasztás éllovasának, Bernie Sanders vermonti szenátornak a győzelmeit, miközben a FiveThirtyEight szerint is annak van a legnagyobb esélyese perpillanat, hogy nyílt jelöltállító gyűlés jöhet júliusban.

Ez azt jelentené, hogy egyik induló sem tudja megszerezni az elnyerhető delegáltak legalább felét, és csak Milwaukee-ban derül ki, melyikük lesz a demokrata elnökjelölt. Biden vasárnap jelezte, hogy ő abban az esetben sem szállna ki, ha Sanders összesen több delegáltat gyűjtene, mint ő.

Így zajlik a demokrata előválasztás

Obamáék bármelyik esetben készülnek arra, hogy elsimítsák majd a balszárny és a centrista, mérsékeltebb vonalat képviselő oldal közötti ellentéteket, és végül közös erővel fordulhasson rá a Demokrata Párt a november 3-i elnökválasztásra.

Noha Obama távol tartotta magát eddig az előválasztástól, Biden így is rendszeresen hivatkozik rá, és minél erősebben próbálja kapcsolni magát a népszerű volt elnökhöz. A milliárdos Michael Bloomberg is többször felhozta már, hogyan működött együtt Obamával, amikor még New York-i polgármester volt.

Miután pedig a tévéreklámokban rendszeresen bevágnak olyan korábbi jeleneteket, amiken Obama évekkel ezelőtt Bident, vagy éppen Bloomberget méltatta, nem csoda, hogy a Morning Consult felmérése szerint a demokrata szavazók fele már most is azt hiszi, hogy az exelnök hivatalosan támogatja egyiküket. A Newsweek szerint

26 százalék úgy gondolja, hogy Bloomberg, 25 százalék pedig, hogy Biden mellé állt be az előválasztás során.

Egy októberi felmérés szerint a demokrata választók 73 százaléka nagyobb eséllyel szavazna egy olyan jelöltre, akit Obama is támogat.