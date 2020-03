Itt a szuperkedd: 14 államban szavaznak egyszerre

A CNN exit pollt készített arról, hogy a szuperkedden ademokrata elnökjelöltekről szavazó két északkeleti államban, Maine-ben és Massachusettsben milyen témák számítanak leginkább a szavazóknak. A felmérés szerint mindkét államban az egészségügyet tartják a legfontosabb kérdésnek a demokrata szavazók, amit a klímaváltozás kérdése követ.

Azt is megkérdezték a választóktól, hogy mit gondolnak Bernie Sanders általános állami egészségbiztosítási javaslatáról, a Medicare for All programról. Jó hír a balos jelöltnek, hogy mindkét államban többen támogatják, mint ellenzik a javaslatát. Érdekes viszont, hogy míg a kisvárosiasabb Maine államban a szavazók 72 százaléka támogatta a javaslatot, és csak negyedük ellenzi, addig az urbánusabb Massachusettsben viszont a választók 53 százaléka van mellette, 43 százalék viszont ellenezi.