A demokratáknál a delegáltakat arányosan osztják el, ezért minél nagyobb különbséggel kell valakinek nyernie az adott államot, hogy nagyobb előnyt tudjon kiépíteni. Viszont van egy 15 százalékos küszöb is, aki ezt nem tudja megugrani, az nem kap delegáltat. Az pedig még bonyolít egyet a helyzeten, hogy az egyes államokban a delegáltak egy részét az állami szinten kialakult állás, a többségét viszont az egyes kongresszusi – Texas esetében szenátusi – körzetekben elért külön eredmények alapján osztják ki, és ez utóbbiaknál is érvényes a 15 százalékos szabály. Hogy ez mennyire fontos lesz, azt jól jelzi, hogy a szuperkedden most a delegáltak kétharmada a körzetekben dől majd el.