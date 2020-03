Legkevesebb 22 ember meghalt kedd éjjel a Tennessee-t sújtó tornádók miatt. Nashville városának központját is alaposan letarolták a tornádók, több száz ember otthona vált lakhatatlanná, százötven embert kórházba szállítottak. Nashville-ben is szavaznak a szuperkedden, hosszú sorok alakultak ki. Az emberek a várakozás közben a viharról is beszélgettek, arról, hogy hol ment el az áram.

Davidson Countyban a Demokrata Párt és Biden, Bloomberg, Sanders és Warren kampányának keresetére több kijelölt szavazóhelyiségben meghosszabbították a szavazást egy, vagy három órával.