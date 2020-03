Biden úgy tudott megnyerni több államot is, hogy alig, vagy lényegében nem is kampányolt ott, és egyébként az összes szuperkedden szavazó államban csak 2,2 millió dollárt költött hirdetésekre. A CNN szerint a volt alelnök egyszer sem járt Arkansas-ban, Minnesotában vagy Oklahomában, mióta 2019 áprilisában elindította a kampányát. Tennessee-ben egyszer járt egy pénzgyűjtő rendezvényen, és Massachusettsben is csak egyszer, de akkor sem kampánygyűlést tartott. Emellé Virginiában is csak a múlt héten tűnt fel Terry McAuliffe kormányzó mellett.