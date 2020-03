A demokrata előválasztás eredményei miatt egyre kevésbé valószínű, hogy lesz egy egyértelmű győztes a Demokrata párt jelölőgyűlésén, amitől csak nő a káosz a demokratáknál - ezt mondta a szuperkeddről Brad Parscale, Donald Trump kampánymenedzsere.

Parscale a Guardian szerint arra is utalt, hogy szinte mindegy, hogy Bernie vagy Biden lesz-e az elnök demokrata kihívója, mert Trump csapata igyekszik azt kommunikálni, hogy Sanders szocialista ideológiáját már átvette az egész demokrata párt. Ebben amúgy annyiban biztos van is valami, hogy győzelmi beszédében Joe Biden is a munkásosztályról, a középosztály újraépítéséről beszélt és arról, hogy Amerikát a dolgozó emberek építették föl, nem a Wall Street bankjai.