Warren is kiszáll az elnökjelöltségért folyó küzdelemből

Elizabeth Warren massachusettsi szenátor is kiszáll a demokrata elnökjelölti versengésből, mondták a döntést ismerő külön források a CNN-nek és a New York Timesnak, és más amerikai lapoknak. Warren csalódást keltően szerepelt az előválasztások során, és noha még napokkal ezelőtt is ki akart tartani, valójában nehezen maradhatott volna versenyben, miután a szuperkedden saját államában is harmadik helyen végzett. Warren egy körtelefonon már bejelentette a döntést a kampánycsapatának. „Tudom, hogy amikor belevágtunk, nem ezt a telefonhívást akartátok hallani. Én sem akartam ezt a hívást soha” – mondta.

Warren neves jogtudósból lett politikus, és a jelöltek közül az egyik elsőként, még tavaly februárban tette egyértelművé indulását. Bernie Sanders vermonti szenátorhoz hasonlóan a demokraták balszárnyához tartozik, és Donald Trump egyik legengesztelhetetlenebb ellenfele. Warren azt ígérte, hogy megtisztítja Washingtont a korrupciótól, miközben a kampányban több mint 70 tervet karolt fel, köztük például a Zöld New Dealt is. Warren Sanders mindenkire kiterjedő, Medicare for All nevű egészségbiztosítási javaslatát támogatta, de többször is azzal támadták ellenfelei, hogy Sandersszel ellentétben ő úgy gondolta, a terve nem járna adóemelésekkel a középosztályra nézve.

Az elmúlt egy év során támogatottságát végig a második-harmadik helyen mérték, aztán volt egy erős felívelése, októberben egy ponton még az első helyet is átvette egy rövid időre, de aztán visszaesett. Hiába tett hitet mellette a New York Times vagy Iowa vezető lapja, a Des Moines Register, és lett golden retrieverje, Bailey az egyik legnagyobb sztár a közös fotókra vadászó támogatóknál a kampányrendezvényein, úgy tűnt, szavazói kezdtek átpártolni Sandershez. A februárban szavazó négy állam egyikében sem sikerült harmadik helynél előrébb végeznie. Ennek ellenére abban reménykedhetett, hogy továbbra is rengeteg adományt kapott, és nagyot ment az elmúlt hetek tévévitáin, amiken keményen támadta Michael Bloomberg milliárdost.

Ez sem segített azonban neki a szuperkedden, nem tudta növelni középszerű támogatottságát: a saját államában is a csalódást jelentő harmadik helyen végzett Joe Biden volt alelnök és Sanders mögött, azok után, hogy hetekkel korábban még ő számított az esélyesnek. Ráadásul nem volt olyan demográfiai csoport, amit ő nyert volna meg. De szülőállamában, Oklahomában is csak a negyedik helyre jó 13 százalékot szerzett.

Már akkor mindenki azt találgatta, hogy ezek után mikor, és kinek a javára fog visszalépni. Warren megpróbálta beelőzni a rossz eredmények beérkezését a beszédével. „Hallgassatok a szívetekre, és szavazzatok arra, aki szerintetek a legjobb amerikai elnök lesz” – mondta. Azt mondta, ő azért van versenyben, mert szerinte ő lenne a legjobb elnök. „Nem születtem politikusnak, de harcosnak igen."

Warren azzal próbált érvelni korábban, hogy ő lehet egy alternatíva Bidennel és Sandersszel szemben, de nehezen volt látható, hogyan folytathatná ezek után, hiába volt meg a szükséges pénzügyi alapja ehhez. Kampánystábjából azt mondták, hogy a döntéssel megvárnák az előválasztás jövő kedden esedékes következő fordulóját, amikor Idahóban, Michiganben, Mississippiben, Missouriban, Észak-Dakotában és Washingtonban szavaznak majd az előválasztásokon, valamint a március 15-i vitára is készült állítólag Warren.

Ugyan Sanders kampánymenedzsere hangsúlyozta, hogy ők nem akarnak nyomást gyakorolni Warrenre, hogy lépjen vissza, de más progresszív demokrata politikusok már így is megtették ezt. A Sanders köpönyegéből előbújó fiatal balos politikusgeneráció egyik tagja, Ilhan Omar fel is vetette, miért nem sikerült „konszolidálni” a demokraták progresszív szárnyát, és egy egységes mozgalommal hozni több államot a szuperkedden.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy a kiszállása után bejelenti-e egy másik jelölt támogatását, de a balszárny nyilván azt szeretné, ha barátja és szenátusi frakciótársa, Sanders javára lépne vissza. Szavazóinak többsége feltehetően mindenképpen Sandershez vándorolhat, bár nem egyértelmű, hogy minden támogatója balra húzna kiszállása esetén. Viszont

Warren kilépése után a demokrata előválasztás tényleg a balközép, mérsékelt oldalt képviselő Joe Biden, és a balszárnyat összefogó Sanders küzdelmére szűkül le, ahogy az már a szuperkedd után is várható volt.

A balközép, mérsékelt oldalon már a szuperkedd előtt elindult a mozgás Biden irányába. A Sanders februári győzelmeit és lendületét aggódva figyelő pártelit egy része úgy tűnt, eldöntötte, hogy dél-karolinai nagy győzelme után összezár a volt alelnök mögött. Ennek is része volt, hogy a mérsékelt oldalról vasárnap az első államokban még jól induló Pete Buttigieg volt South Bend-i polgármester, majd hétfőn a New Hampshire-i meglepetés harmadik helye után beragadó Amy Klobuchar minnesotai szenátor is bejelentette, kiszáll a versenyből, és Bident támogatja.

Ennek nem kis szerepe volt abban, hogy a 14-ből 10 államban ő tudott győzni a szuperkedden, amikor 14 államban és Amerikai Szamoán tartottak egyszerre előválasztást. Meglepetésgyőzelmeket is hozott például Texasban, Massachusettsben és Minnesotában. Bernie Sanders csak Coloradót, Utah-t és Vermontot tudta megnyerni, valamint ő vezet a legnépesebb Kaliforniában is, ami a végelszámolásnál sok delegáltat hozhat neki. Ott viszont lehet, hogy csak napok múlva lesz meg a végeredménye.

Szerdán már volt egy nagy kiszálló a szuperkedd után: Bloomberg félmilliárd dollárt a kampányba, a hirdetéscunami mellett kihagyta az első négy államot februárban, a szuperkedden vett részt először élesben előválasztáson, és csak Amerikai Szamoán sikerült győznie. Bejelentette, hogy felfüggeszti elnökjelöltségért indított kampányát, és beáll a pártelit támogatását élvező riválisa, Joe Biden mögé.

A CNN szerint egyelőre 509 kötött mandátumú delegáltja van Bidennek, 449 Sandersnek. A kiesett jelöltek közül Warrennek 37, Buttigieg-nek 26, Bloombergnek 19, Klobucharnak 7 jutott. A papíron még versenyben lévő Tulsi Gabbard hawaii képviselőnőnek 1 delegáltja van. Kaliforniában a 415 delegáltból még csak 220-at osztottak eddig ki, 134 Sandersnek, 86 Bidennek jutott.

Így zajlik a demokrata előválasztás

3979 kötött mandátumú delegált van összesen, a jelöltséghez 1991-re lenne legalább szükség. A szuperkedd államaiban az összes delegált harmadát, 1344-et lehetett elnyerni, de még több államban sincs meg az összes körzetben a végeredmény.

(Borítókép: MTI/EPA/Etienne Laurent)