Budapestről is bele lehet szólni a demokrata előválasztásba

Az Egyesült Államok már teljes előválasztáslázban ég, legalábbis a demokrata fele, de a külföldre szakadt demokrata szavazóknak sem kell teljesen kimaradniuk a buliból. Budapesten is tartanak ugyanis demokrata előválasztást, az itteni szavazatok pedig, a világ minden részéről összeszámolt voksokkal együtt 21 delegáltat küldenek majd a demokraták júliusi jelöltállító gyűlésére, ahol eldől, melyik induló lesz a párt elnökjelöltje. Viszont ebből 13 kötött mandátumú delegált szavazatuk lesz, plusz még félszavazatok elosztva a szuperdelegáltak között. De mindez még a budapesti szavazás vezetőit is összezavarja.

A budapesti demokrata előválasztást a Democrats Abroad nevű szervezet szervezi, ez fogja össze az összes, az Egyesült Államokon kívül élő, a Demokrata Pártra szavazó amerikait. A DA egy külön állami pártszervezetként van bejegyezve, és a szervezet magyarországi vezetője, Merryl Oats szerint úgy 6 és 9 millió közé tehető a külföldön élő amerikaik száma, vagyis egy tucat amerikai állam lakosságánál is többen vannak. Közülük persze nem szavaznak mind, és ha igen, nem is mind a Demokrata Pártra, globálisan Oats szerint úgy 150-200 ezer amerikai jegyezte be magát a Democrats Abroad szervezetnél.

Magyarországon ebből 350-en vannak, négy évvel ezelőtt 150-en vettek részt az előválasztáson.

Ebből viszont nem biztos, hogy lehet következtetni a mostani részvételre, mert azoknak a szavazóknak a többsége, akikkel beszéltünk, csak nemrég tudta meg, hogy Magyarországon is részt tudnak venni az előválasztáson. A Nagymező utcai Mozsár étterem felső termében berendezett szavazóhelyiség első szavazója például már több mint egy évtizede Magyarországon él, az előző választási ciklus alatt is itt volt, de a pénteki szavazása előtt csak egy napja látta a Facebookon, hogy el tud jönni.

Bár ottlétünkkor nem volt még tömeg a déltől este 8-ig nyitva lévő szavazóhelyen, így nem igazán reprezentatív a mintánk, de a szavazást lebonyolítókon kívül csak két választó volt, akik már évekkel ezelőtt regisztráltak a külföldi demokraták közé. Mindenki más, még azok is, akik majd' 20 éve élnek Magyarországon, csak pár napja tudták meg, hogy van ilyen lehetőség. Szerencséjükre a külföldi előválasztásokon helyben is lehet regisztrálni, így akkor is szavazhatnak, ha előtte nem voltak regisztrált demokraták.

És örültek is neki nagyon, több szavazó is mondta, hogy nagyon irigykedett az Amerikában élő barátokra, családtagokra a szavazós Facebook-posztjaik miatt, de most már ők is le tudják fényképezni az „I Voted” matricájukat.

Ami a szavazást illeti, bár kicsi a mintánk, az általunk megkérdezett szavazók majdnem mind Bernie Sanders vermonti szenátorra voksoltak. Mi csak egy Biden-szavazóval találkoztunk, egy több mint 15 éve Magyarországon élő menedzserrel. Ő mondta, hogy bár Európából nézve Sanders politikája messze nem tűnik olyan radikálisnak, az amerikaiak számára ő azért mégiscsak túlságosan baloldali, az elnökválasztás viszont a szavazóknak azon a 10 százalékán múlik majd, akik se nem demokraták, se nem republikánusok, ők viszont szerinte sosem szavaznának Sandersre. Ezért ő is inkább azt szeretné, hogy a szuperkedden 14-ből 10 államot megnyerő Joe Biden volt alelnök legyen a jelölt.

A külföldi demokraták között amúgy nem végeznek felméréseket, de Oats szerint négy éve jelentősen felülreprezentáltak voltak a külföldiek között a Bernie-szavazók, világszerte 69 százalék szavazott rá, a demokrata jelöltséget végül megszerző Hillary Clinton csak 31 százalékot kapott.

A Democrats Abroad előválasztásai kicsit máshogy zajlanak, mint az Egyesült Államokban tartottak. Magyarországon például már február 18-tól lehetett szavazni online, amire egészen március 10-ig van lehetőség, személyesen, papíron pedig két napig tart a szavazás. Péntek után szombaton is fél nap várták a demokratákat, akkor a Corvinus egyetem Sóház épületében.

A külföldön leadott szavazatokat aztán világszerte összesítik, a külföldi demokraták pedig májusban a kanadai Torontóban találkoznak, hogy kiválasszák a 21 delegáltjukat, akik majd részt vesznek a Demokrata párt jelölőgyűlésén júniusban. A külföldiek delegáltjai majd 13 szavazat kötött mandátumú delegáltra jönnek ki, és mellettük lesznek szuperdelegáltjaik is.

Arra mindenesetre büszkék, hogy a Demokrata párt foglalkozik a külföldön élő szavazóikkal, mert a republikánusok egyáltalán nem csinálnak ilyesmit. Reményeik szerint pedig ha sikerül elég külföldi demokratát aktivizálni az előválasztás alatt, akkor majd akár a novemberi elnökválasztás eredményét is eldönthetik.