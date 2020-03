Önkéntes karanténba vonult Trump jobbkeze

Az amerikai politikát is alaposan felkavarta az Egyesült Államokat is elérő koronavírus. És nem csak azért, mert az USA határain belül jelenleg még csak 640 fertőzöttel jelentkező járvány komoly kihívás elé állítja a hatóságokat, rávilágít bizonyos komoly kormányzati hiányosságokra, gazdasági mellékhatásai - például a tőzsde mélyrepülése - pedig alapjaiban forgatják fel a 2020-as év politikai kilátásait. Hanem azért is, mert

a politikai elit nagy része olyan idősödő férfiakból áll, akiknek a munkája nagyrészt abból áll, hogy idegen emberekkel paroláznak, beszélgetnek és ölelkeznek.

A példákhoz nem kell túlságosan mélyre vájni: Az elnök és a két, egymással viaskodó demokrata kihívója például egyaránt 70 felett járnak, és egyaránt sorozatban abszolválják a járványügyi szakemberek rémálmának számító sokezres kampányrendezvényeket.

A koronavírus az elnökválasztásba egyelőre csak a politikai témák szintjén szólt bele, azonban több republikánus vezető már önkéntes karanténba vonult, miután olyan rendezvényen vettek részt, melyen egy koronavírussal fertőzött ember is felbukkant.

Hiába nevezték ki pénteken Mark Meadows kabinetfőnököt, még be sem tette a lábát a Fehér Házba, ugyanis szerdáig megelőző intézkedésként önkéntes karanténba vonul. A Mick Mulvaneyt váltó Meadows részt vett a március 2-án zárult nagy republikánus konferencián, és előfordulhat, hogy kapcsolatba került a CPAC (Conservative Political Action Conference) egyik, később koronavírussal diagnosztizált résztvevőjével. És bár az ő koronavírus-tesztje negatív volt, és semmilyen tünetet nem fedeztek fel rajta az orvosok, mégis azt tanácsolták neki, hogy inkább maradjon otthon a 14 napos lappangási idő végéig. A CNN-nek nyilatkozó egyik fehér házi tisztségviselő szerint Meadows a héten még nem áll munkába.

A CPAC után egyébként több vezető republikánus politikus is bejelentette, hogy önkéntes házi karanténba vonul; így tett Doug Collins a képviselőház igazságügyi bizottságának befolyásos tagja, Ted Cruz texasi szenátor (2016-ban Donald Trump utolsó komoly ellenfele) és Paul Gosnar arizonai képviselő is. A konferencián szintén “a fertőzött egyén közelében tartózkodó” Louie Golmert texasi képviselő viszont nem szigeteli el magát környezetétől, mivel semmilyen koronavírusra utaló tünetet nem mutatott, és orvosa is inkább a higiéniai szabályok körültekintő betartását javasolta neki.