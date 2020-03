Biden háromból hármat nyert, miközben a koronavírus-járvány átírja az előválasztást

Arizonában, Floridában és Illinois-ban tartottak demokrata előválasztást kedden, Joe Biden volt alelnök pedig mindenhol komoly, a legtöbb delegáltat érő Floridában pedig közel 40 pontos különbséggel győzte le Bernie Sanders vermonti szenátort.

A Demokrata Párton belül a balközép-mérsékelt oldalt képviselő Biden ugyan még messze van a jelöltség biztos elnyeréséhez szükséges 1991 delegálttól, de már háromszáz delegáltas előnyt épített ki, és ez lényegében behozhatatlan. A balszárny legfontosabb alakjaként Sanders célja az lehet, hogy minél inkább balra tolja Bident, és továbbra is képviselje a progresszívok céljait, azonban a koronavírus-járvány is alapvetően befolyásolhatja a továbbiakat.

Az előválasztását eredetileg szintén keddre tervező Ohióban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a szavazást, és a következő állam, Georgia is júniusra rakta a saját előválasztását. Halasztásról döntött Maryland, Kentucky és Louisiana is, miközben a vírus terjedése az egész kampányt befolyásolja.

Minden tagállamban megjelent a koronavírus

Kedden jelentették be, hogy már mind az 50 tagállamban regisztráltak fertőzöttet. Összesen 6522 eset van az Egyesült Államokban, ahol 116 halálos áldozata van a koronavírusnak. 106-an gyógyultak fel a betegségből. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) korábban 50 fős ajánlást adott ki, de a Fehér Ház hétfőn már azt kérte, hogy senki ne gyülekezzen tíz fősnél nagyobb csoportokban, az idősek pedig maradjanak otthon. Arról itt írtunk, hogy milyen komoly problémákkal néz szembe az Egyesült Államok a járvány közepén:

Sanders és Biden felfüggesztette azokat a kampányeseményeket, amiken élőben vettek volna részt, és a stábjuk is nagyrészt otthonról dolgozik. Sanders kedden egy tweetben arról írt, hogy jobban aggódik a választók egészsége, mint a végeredmény miatt.

Több tagállamban is megkérdőjelezték, hogy vajon jó döntés-e megtartani a szavazásokat ebben a helyzetben. Ohióban a republikánus kormányzó nyomására tették át az előválasztást, Arizonában viszont azzal érvelt a helyi vezetés, hogy a következő hónapokban csak még bizonytalanabb lehet a helyzet. A demokrata vezetők pedig a BBC szerint azt próbálják elérni, hogy bátorítsák a levélszavazást és az előzetes szavazást az egyes államokban, ezzel csökkentve az emberek kitettségét a vírusnak.

A meghozott intézkedések alapján Floridában áthelyeztek szavazóhelyiségeket, hogy minél messzebb legyenek például idősotthonoktól. Illinois-ban több helyen

egyszerre csak egy embert engedtek be, a többieknek addig kint kellett várniuk.

Chicagóban azonban volt olyan szavazókör, ahova nem érkeztek meg az ígért kézfertőtlenítők, és a szavazóbiztosok egy része is otthon maradt. A három államban is külön választási biztosok figyeltek arra, hogy a sorokban mindenki tartsa a több méteres távolságot.

Bidenben jobb válságkezelőt látnak

Előzetesen is Biden volt az esélyes, Sanders kezdeti győzelmei után a volt alelnök még február végén nyert Dél-Karolinában, aztán egy sor visszalépés és támogatás mellett átsöpört a szuperkedden, végül pedig egy hete újabb komoly csapást mért a vermonti szenátorra hatból öt állam megnyerésével.

A most szavazó államok egyébként is Bidennek kedveztek volna, de a CNN szerint az is neki kedvezett, hogy a szavazók többsége benne bízik jobban, hogy kezelni tudna egy, a mostani járványhoz hasonló válságot, és őt látják esélyesebbnek Donald Trump ellen is novemberben az elnökválasztáson.

Így állnak a delegáltakban A végső győzelemhez legalább 1991 kell. Floridában 219, Illinois-ban 155, Arizonában pedig 67-et osztottak szét a jelöltek között. Biden 1086 Sanders 772 (A CNN számításai alapján.)

A CNN által készített telefonos felmérések alapján a feketék, a 65 év felettiek és a mérsékeltek több mint kétharmada Bident választotta. Sanders továbbra is vezet a fiatalok között, és a latinóknál is, azonban Floridában közöttük is Biden győzött, ott ugyanis a kubai származásúak között nagyon nem csengett jól, amikor a vermonti szenátor elismerően beszélt Fidel Castróról. Sanders Floridában a fehér férfiak és a függetlenek között is visszaesett 2016-os eredményéhez képest.

Floridában összesen 219 delegáltat osztottak szét, ott Biden 93 százalékos feldolgozottság mellett 61,9 százalékkal győzött, Sanders csak 22,8 százalékot ért el (az előzetes szavazás miatt több olyan jelöltre is érkeztek szavazatok, akik azóta már kiszálltak a versengésből). Illinois-ban 97 százalékos feldolgozottságnál Biden 59,4 százalékkal nyert, Sanders 35,7 százalékot szerzett. Arizonában 69 százalékos feldolgozottságnál Biden 42,4, Sanders 29,9 százalékon.

Csak videón jelentkeztek be

Biden a koronavírusra tekintettel delaware-i otthonából tartott beszédet. Megköszönte azoknak a szavazóköri dolgozóknak a munkáját, akik fertőtlenítettek napközben, és biztosították, hogy a szavazók kellő távolságot tartsanak egymástól. „A koronavírust nem érdekli, hogy demokrata vagy republikánus valaki. Ebben együtt vagyunk benne” – mondta.

Arról is beszélt, hogy egy nyertes koalíció kiépítésével tettek egy újabb lépést a demokrata elnökjelöltség bebiztosításához. Már összefogást hirdetve szólt kifejezetten Sanders támogatóihoz, szerinte taktikai különbség lehet közöttük a vermonti szenátorral, de a végső céljuk közös. „Hadd mondjam ezt különösen a Sanders szenátor által inspirált fiatal szavazóknak: hallak Titeket, tudom, mi forog kockán, tudom, mit kell tennünk.” Azt mondta, az a célja, hogy egyesítse a pártot, aztán pedig egyesítse az országot.

Sanders már korán, a szavazóhelyiségek zárása előtt beszélt, és a keddi előválasztásokat lényegében nem is érintette, helyette a koronavírus elleni küzdelemre és a várható gazdasági hatások kivédésére koncentrált. „Ebben a válságos pillanatban nagyon fontos, hogy együtt nézzünk szembe vele” – mondta. Szerinte a válságkezelésre legalább 2000 milliárd dollárt kell majd fordítani, hogy életeket mentsenek meg, és csökkentsék az akár tízmillió embert veszélyeztető gazdasági katasztrófa hatását.

Az szintén kiderült a felmérésekből, hogy a választók aggódnak a gazdasági helyzet miatt is, és a CNN szerint Steve Mnuchin pénzügyminiszter már arra figyelmeztette a republikánus szenátorokat, hogy a munkanélküliség akár 20 százalékosra is ugorhat a koronavírus-járvány miatt.

Hibernálódik minden

A republikánus oldalon egyébként is csak formalitás volt az előválasztási folyamat, hiszen Donald Trumpnak nem volt komolyan vehető kihívója, de kedden az elnök hivatalosan is átlépte az újabb jelöltséghez szükséges delegáltszámot.

Az viszont kérdés, hogy mi lesz most a demokratáknál. A FiveThirtyEight modellje már egy ideje azt mutatja, hogy Bidennek több mint 99 százalék az esélye, hogy megszerezze a Demokrata Párt jelöltségét. Sanders tanácsadói szerint alapesetben végig versenyben maradna már csak azért is, hogy képviselje az általa indított mozgalmat, és előremozdítsa a progresszív ügyeket. Azonban a koronavírus-járvány miatt minden bizonytalanabb, az sem látszik például, hogy a vasárnapi után lenne-e újabb elnökjelölti vita egyáltalán.

Egyelőre az előválasztás mindenképpen hetekre hibernálódik, hiszen több állam és terület is elhalasztja júniusra a saját szavazását. A papíron még március 29-én következő Puerto Rico is ezen gondolkozik, akkor pedig április 4-ig biztosan nem lesz új szavazás, és akkor is csak kisebb államok, Alaszka, Hawaii és Wyoming jönnének. Egy újabb nagy csoport csak április végén következne.

