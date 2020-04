Bernie Sanders kiszáll az elnökválasztási kampányból

Bernie Sanders sorra dönti le az amerikai politika tabuit. Ki meri mondani a rettegett sz betűs szót, nekimegy a washingtoni mutyiknak és a nagyvállalatoknak, és így is dől a kasszájába a pénz. Hogy ő lesz-e az USA legidősebb elnöke? Erre is van egy tippünk.

Balra tolódik a Demokrata Párt, az üstökösei pedig nem félnek mindent felborítani, ami évtizedekig szentnek számított. Mindez Trumpnál is nagyobb hatást gyakorolhat az amerikai politikára.

Bernie Sanders kiszáll a demokrata párt elnökjelöltségéért folytatott versenyből, és beáll az egyedül talpon maradt jelölt, Joe Biden mögé.

- értesült a CNN a vermonti szenátor kampánycsapatától. Sanders telefonon tájékoztatta bizalmasait a Joe Bidennel szembeni hátrányát, illetve az Egyesült Államokban dúló koronavírus-járvány teremtette rendkívüli helyzetet figyelembe véve már hetek óta esedékes döntéséről. A tavaly rengeteg jelölttel (eleinte két részre bontva kellett megtartani a televíziós vitákat is) indult előválasztásban így már csak Obama volt alelnöke maradt talpon, ő lesz a novemberi elnökválasztásban Donald Trump kihívója.

Az Amerikában szélsőbaloldalinak, európai mércével mérve szociáldemokratának számító vermonti szenátor 2016-ban külsős jelöltként nagy meglepetésre keményen megszorongatta a pártelit favoritját, Hillary Clintont. A támogatására szerveződött mozgalomból 2020-ra meghatározó baloldali politikusok és úttörő szakpolitikai kezdeményezések sora bújt elő, és kampánya is igen jól indult, az első három előválasztást sikerült behúznia. Azonban miután sokan leírták az előválasztás toronymagas esélyesét, Joe Bident, Obama volt alelnöke Dél-Karolinától kezdve sorra húzta be a fontos győzelmeket, ráadásul a versengésből kiszálló jelöltek is beálltak mögé. Az áttörést a március elején 14 államban tartott szuperkedd hozta, melyen Biden kilenc államban tudott nyerni. Ezt követően a koronavírus egyre növekvő árnyékában megtartott előválasztásokon Sanders delegáltakban mérhető hátránya egyre nőtt, esélyei április elejére gyakorlatilag a nullára csökkentek.

A koronavírus egyébként az egész előválasztási folyamatot felborította. Az elmúlt hetekben az államok sorra halasztották el, és rakták át májusra-június elejére a saját előválasztásaikat a koronavírus-járvány miatt. Wisconsinban azonban megtartanák az előválasztást jövő kedden, ami komoly bírálatokat váltott ki több oldalról is. A múlt héten a hagyományosan óriási show-nak számító hivatalos jelöltállító gyűlést is egy hónappal elhalasztották.