Biden: Trump megpróbálja majd elhalasztani a választást

Donald Trump demokrata kihívója, és egykori alelnök úgy véli, Trump valahogy megpróbálja majd megakadályozni, hogy novemberben meg tudják tartani az amerikai elnökválasztást.

Figyeljetek rám: szerintem megpróbálja majd meggátolni az elnökválasztást, előhúz majd néhány észszerű érvet, amivel megindokolja, miért is kell eltolni azt.

– mondta Biden egy online pénzgyűjtő eseményen, írja a CNN. Az Obama-kormány egykori alelnöke szerint az elnökválasztást nem kellene elhalasztani, egyébként ezt Trump nem is rendelheti el egymaga: a módosításhoz szükség van például a kongresszus jóváhagyására is. Ennek ellenére a demokraták aggódnak miatta, ahogyan amiatt is, hogy ha Trump esetleg legközelebb nem választanák meg, akkor sem állna fel a pozíciójából novemberben.

A koronavírus terjedése miatt ugyanakkor jogos a felvetés, hogy hogyan tudnák biztonságosan megtartani az amerikai elnökválasztást, noha Dél-Korában április közepén szájmaszkokban fogadták a szavazókat a parlamenti választáson, sőt, még a lázas betegeket sem tartották otthon. Az Obama által is támogatott Biden szerint mindenesetre a kongresszusnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az államoknak elegendő pénz áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy a szavazati lehetőségeket kiterjesszék, akár a levélben történő szavazásra, hiszen a legfontosabb, hogy senkinek se kelljen kockáztania az életét.