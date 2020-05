Klobuchar lehet az amerikai alelnök, ha a demokraták nyernek

Biden a hírek szerint hivatalosan is felkérte az elnökjelölti versenyből korábban éppen Biden javára visszalépő minnesotai szenátort, hogy vesse alá magát annak a szokásos ellenőrzésnek, mellyel az alelnökjelöltek alkalmasságát és politikai kikezdhetetlenségét szokták megvizsgálni. A procedúrában a demokrata pártvezetés szakértők segítségével többek között az alelnöki posztra esélyesek előéletét, adóbevallásait, korábbi esetleges botrányait, nyilatkozatait nézik végig szisztematikusan, hogy meggyőződjenek róla, a jelölt feddhetetlen és nem fognak befürödni vele.

Biden már korábban egyértelművé tette, hogy ha ő lesz a következő amerikai elnök, női alelnöke lesz. Erre azonban egy sor jelöltje van, többüket ő nevezett meg nyilvánosan is. Az esélyesek között emlegetik az illinoisi szenátor Tammy Duckworth-t, a New Hampshire-i Maggie Hassant, a kaliforniai Kamala Harrist, a michigani kormányzót, Gretchen Whitmert, de és a politikában legfajsúlyosabbnak Elizabeth Warrent is, aki szintén bejelentkezett az állásért.

A New York Post úgy véli, hogy mindannyiuk közül jelenleg Klobuchar számít Bident elsőszámú jelöltjének. Klobuchar maga is indult a demokrata elnökjelölti versenyben, meglepetésre a harmadik lett New Hampshire-ben, de valós esélye nem volt, és a szuperkedd előtt visszalépett Biden javára. Centristának számít, aki főleg a középnyugaton erős.