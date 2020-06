Egy republikánus szenátor nem biztos benne, hogy Trumpra fog szavazni

Egy republikánus szenátor, Lisa Murkowski méltatta Jim Mattis volt védelmi minisztert, amiért az elítélte Trump bibliás akcióját, írja a Hill. Választási évben elég szokatlan, hogy egy szenátor kiáll a pártja színeiben megválasztott elnököt ért kritikák mellett, de ami még szokatlanabb, az az, hogy Murkowski arra a kérdésre, hogy Trumpra szavazna-e, azt mondta

erősen vívódik afölött, hogy LESZAVAZNA-e Trumpra a választásokon.

Úgy gondolom, hogy Mattis tábornok szavai igazak és őszinték voltak, és már régóta értek

mondta az alaszkai szenátor, aki a szenátus energiáért és természeti erőforrásokért felelős bizottságának elnöke. "Amikor megláttam Mattis tábornok véleményét tegnap, úgy éreztem, hogy közelítünk ahhoz a ponthoz, ahol őszintébben kimondhatjuk azokat az aggodalmainkat, amik bennünk vannak, és bátorsággal párosíthatjuk a meggyőződéseinket, hogy felemeljük a hangunkat" – mondta a szenátor.

Amikor arról kérdezték, hogy a 2020-as választásokon le tudná-e adni a szavazatát Donald Trumpra, Murkowski azt mondta, hogy

"VÍVÓDOM a dolog fölött. Régóta VÍVÓDOM rajta."

A szenátor azonban azt is megjegyezte, hogy Trump a törvényesen megválasztott elnök, és továbbra is együtt fog dolgozni vele és a jelenlegi államapparátussal. Viszont nem tudja hova rakni azokat a reakciókat, amelyeket Trump a George Floyd halálát követő zavargásokra adott, például a Mattis által is kritizált lépést, amikor Trump feloszlattatta a Fehér Ház előtt tiltakozó tömeget.

A katonai és politikai pályafutása során végig karakán figuraként ismert Mattisnál akkor telt be a pohár, amikor az elnök utasítást adott a washingtoni békés tüntetők megrohamozására, hogy a Fehér Ház közelében lévő Szent János-templom előtt egy bibliával fotózkodhasson. A templom megtisztítása során egyébként az ott szolgáló papok egy részét is sikerült könnygázzal lefújni.

A volt hadügyminiszternek a The Atlantic folyóiratban közzétett esszészerű állásfoglalása szerint a tiltakozók csak lelkiismeretük szavát követik, amikor a törvény előtti egyenlőséget kérik számon, és a tízezernyi békés tiltakozót nem néhány törvényszegő randalírozón keresztül kéne megítélni. Trump fenyegetéseire utalva leszögezte,