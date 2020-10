Magyar idő szerint ma hajnalban Trump elnök elhagyta a Walter Reed katonai kórházat a Maryland állambeli Bethesdában, hogy autóval, majd Marine One nevű elnöki helikopterével visszatérjen a Fehér Házba, ahol az erkélyről maszkját levéve röviden integetett is. Kezelésével és állapotával kapcsolatban is sok azonban a kérdőjel, mivel az elnöknél alkalmazott eddigi terápia semmiképpen sem mondható szokványosnak. Donald Trumpot pénteken szállították kórházba, az első közlések szerint mindössze óvatosságból, erről azonban hamarosan kiderült, hogy nem teljesen igaz. Mint megírtuk, az elnök többféle kezelést is kapott, melyek részben ellent is mondanak egymásnak. A nála alkalmazott szerek egyikét, a vírust neutralizáló, a Regeneron Pharma által gyártott, kísérleti stádiumban lévő antitestkoktélt a betegség kifejezetten korai fázisában, a súlyosabb szövődmények, sőt, a kórházi kezelés szükségessé válásának megelőzésére tesztelik, míg az alkalmazott másik két készítményt, a vírusölő Remdesivirt és az immungátló Dexamethasone-t kifejezetten súlyos esetekben vetik be általában, és semmiképpen sem az antitestkoktéllal egyidőben.

„Valamelyest új vizeken hajózunk, mivel ennyire korai stádiumban nem szoktuk ezeket a szereket alkalmazni”

– nyilatkozta Dr. Sean Conley, az elnök személyes orvosa, aki most először ismerte el, hogy

Donald Trump pénteken és szombaton is oxigénkezelésre szorult

átmenetileg (eddig ezt tagadta, illetve kikerülte a választ erre a kérdésre). „Még bent vagyunk az erdőben, de ha a mai napon is túl leszünk, minden okunk meglesz a bizakodásra” – folytatta Conley doktor. Arra továbbra sem adott választ, hogy mikori keltezésű az elnök utolsó negatív koronavírustesztje, így azt sem tudni, pontosan mikor fertőződhetett meg. Donald Trump orvosa annyit elárult, hogy a Fehér Házban „rendszeresen tesztelnek”, de a legtöbb vizsgálat ún. gyorsteszt, ami nem teljesen megbízható. Az elnök megbetegedése óta Donald Trump legközelebbi munkatársairól is kiderült, hogy fertőzöttek, így például sajtófőnöke, Kayleigh McEnany, illetve korábbi tanácsadója és bizalmasa, Kellyanne Conway, az Ovális Iroda igazgatója, Nick Luna, sőt az elnök kampánymenedzsere, Bill Stepien is. A Remdesivir-kezelést egyébként öt, egymást követő napon adott infúzióval végzik, az elnök viszont csak három napon át volt kórházban. Ebből esetleg arra lehet következtetni, hogy a többi adagot a Fehér Házban kapja majd meg. Az elnök betegsége miatt több nagy kampányrendezvényét is törölni kellett, és nem világos, hogy mikor tudja folytatni ilyen irányú tevékenységét.

„Hamarosan újraindítom az országot átszelő kampányútjaimat!”

– jelentette be Trump elnök, de az még egyáltalán nem világos, hogy erre hol és mikor kerülhet sor. Az elnök betegsége alatt a Mike Pence alelnök saját kampányútjaira fordított figyelem jelentősen megnőtt. Van is miért izgulni, hiszen a másik jelölt, Joe Biden immáron 10 százalék körüli előnnyel vezet. Pence szerdán a demokrata párt alelnökjelöltjével, Kamala Harrisszel fog nyilvános vitát folytatni, és már meg is érkezett a helyszínre, Salt Lake Citybe. Az alelnök hétfőn újra negatív Covid-tesztet produkált, így egyelőre sikerült elkerülnie a már az elnök közvetlen közelében fertőző virust.