Alelnök, most én beszélek! Harris visszaharapott az alelnökjelölti vitán

az alelnök szerepe, tekintve, hogy a vitázó riválisok bármelyike beugró elnök is lehet: Trump 74 éves, Biden pedig 78 esztendősen, példátlanul idősen költözhet a Fehár Házba, ha megválasztják. Nem nagyon akartak belemenni ebbe a kérdésbe, Pence nyíltan ki is tért előle – mint később más témák elől is. Visszatért inkább a járványügyre.