Trump és Biden utolsó elnökjelölti vitája – Percről percre!

A vitának ezzel vége, a búcsúra Joe Biden és a felesége, Jill maszkot vesz fel. Maszkban jelenik meg a first lady, Melania Trump is, csak a férjén, a republikánus elnökön nincs. Nyilván azért, mert ő már átesett a fertőzésen. A szeptember 29-i vita után a first lady még maszk nélkül lépett a pódiumra.