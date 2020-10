Ronna McDaniel, a Republikánus Párt csúcsszerve, a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) elnöke tweetel arról, hogy melyik jelöltet hányszor szakította félbe a moderátor. Nyilván annak a Welkernek az elfogultságra céloz, akit ettől függetlenül sokan dicsérnek a meglepően normális hangú vita vezetéséért.

For those keeping score, moderator interruptions for each candidate:



Biden: 8

Trump: 41



Despite this, @realDonaldTrump beat Biden and effectively laid out the case for Four More Years! #Debates2020