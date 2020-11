A floridai Palm Beachen helyi idő szerint reggel tízkor a first lady, Melania Trump is leadta a voksát. Nem viselt maszkot, pedig a harmadik elnökjelölti vita után, amikor ő is pódiumra lépett, még megtette.

Fotó: Zak Bennett / AFP

Donald Trump egyébként már az előszavazáson voksolt.