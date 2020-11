Egy végletekig joviális úriember és egy igazi New York-i spíler versenye dől most el Amerikában. Legalábbis ezt sulykolják az elnökválasztás jelöltjei, pedig Biden és Trump sok mindenben hasonlít egymásra.

Remélem nem ítélnek el miatta, de egy hamisítatlan szénbányász vagyok, a pennsylvaniai Scartonból

Joe Biden még 2008-ban, egy virginiai kampányrendezvényen azonosította magát a helyi bányászközösséggel. A kijelentés akkor több kritika kísérte, mivel az akkor 62 éves politikus legfeljebb nagyapjára gondolhatott: a demokrata jelölt ugyanis még gyerek volt, mikor szülőföldjén az utolsó szénbányákat is bezárták. Csakhogy az idősebb, Joseph H. Biden munkaeszköze sem a csákány volt. Bányászmérnökként végzett, majd a Rockefeller család által megalapított amerikai olajvállalat, az Amaco egyik igazgatójaként dolgozott.

Volt, hogy eltartották

A Biden család anyagi hátterét illetően ellentmondásos történeteket olvasni: egyes források szegény, mások szerint dúsgazdag, tőkés családból származik. Mindkettőben van igazság, de az utóbbi áll közelebb a valósághoz. Önéletrajzi könyvében Biden azt írta, édesapja a legnagyobb jómódban nőtt fel, ahogy fogalmazott „vadászatokra járt, gyorsan hajtott és sűrűn utazott repülővel”. A családtól kapott bútorvállalkozása csődbe ment, ezért Biden életében valóban volt időszak, mikor apja bojlerszereléssel, autókereskedőként tartotta el.

Nem volt könnyű nekem, egyáltalán nem volt könnyű. Brooklynban kezdtem, édesapám adott egy kis kölcsönt, mindössze egymillió dollárt

Donald Trump igazi „boomernek” született 1946-ban. A kifejezést azokra használják az Egyesült Államokban, akik a második világháború után beleszülettek a jóba a háború hatására gazdasági hatalommá vált Egyesült Államokban. Apja, a német származású Fred Trump sikeres ingatlanmágnássá nőtte ki magát a harmincas évektől kezdve, a második világháborúban kormányzati rendelésekből is jócskán profitált. Fred Trump kemény, szigorú, nagyiparos mentalitással bíró üzletember volt, aki Donald Trump unokahúga szerint semmi mást nem fogadott el, mint a győzelmet, hibáit pedig nemlétezőnek tekintette. Az Egyesült Államok jelenlegi elnökének négy testvére volt, két fiú és két lány. Trump vagyonát annak köszönheti, amit édesapja megalapozott, a családi vállalkozást bátyja helyett ő örökölte. Édesapja először a legidősebb fiának, ifjabb Frednek szánta az ingatlanbirodalmat, de ő pilóta lett, csalódást okozva ezzel apjának és átadva a stafétabotot Donaldnak. Személyes problémák és tragédiák miatt azonban a pohárhoz nyúlt, egészsége megromlott. 1981-ben hunyt el, 42 évesen. Donald Trump saját bevallása szerint ezért azóta sem iszik.

Mikor felém jött, láttam, hogy milyen gyönyörű mosolya és káprázatos zöld szemei vannak

Joe Biden első feleségét, Neilia Huntert 24 évesen, a Bahamákon ismerte meg. 1966-ban házasodtak meg, majd két fiú- és egy lánygyermekük született. A történet azonban tragikus véget ért. 1972-ben, pár nappal szenteste előtt Neilia három gyerekükkel karácsonyfáért indult, autójukkal azonban egy kamionnak ütköztek. Biden felesége és lányuk, Naomi, a kórházban életüket vesztették, két fiuk, Joseph Beau és Robert Hunter súlyos sérülésekkel élték túl a balesetet.

Emlékiratai szerint Biden mély depresszióba esett, 1975-ben azonban bátyja, Frank bemutatta az angol szakos egyetemistának, Jill Jacobsnak. 1977-ben kötöttek házasságot, közös gyermekük, Ashley Blazer Biden 1981-ben született.

Három házasság

Ha Ivanka nem a lányom lenne, azt hiszem, randiznék vele

Trumpról széles körben úgy tartották, hogy falta a nőket. Első felesége, a cseh bevándorló Ivana Trump divatmodell volt, második felesége – az egyetlen, aki amerikai állampolgár volt házasságuk idején – Marla Maples színésznő, a harmadik pedig a jelenlegi, a szlovén bevándorló modell, Melania Trump. Öt gyermeke van. ifjabb Donald, Ivanka és Eric Ivanától született, Tiffany Marlától, a legfiatalabb, Barron pedig Melaniától. Az elnököt nepotizmussal vádolták meg, amikor a Trump nevet sikeresen kihasználó üzletasszony Ivankát tette meg elnöki tanácsadónak, ahogyan Ivanka férjét, Jared Kushnert is. Kushnert a közel-keleti béke megteremtésével bízta meg az elnök. Ivanka és Kushner legidősebb gyermeke folyékonyan beszél kínaiul, a családnak Kínával is üzleti tervei voltak.

Ifjabb Donald és Eric a Trump Organizationt viszik, míg Tiffany főként az Instagramra posztol. A 14 éves Barron még iskolába jár.

Sosem akartam polgármester lenni, mert az igazi munka, ott teljesíteni kell. Így lettem 36 éven át szenátor

Biden már egész fiatalon ismerkedett a politikus szakmával, az általános iskolában és a középiskolában is diákköri képviselőnek választották meg. Az egyetemen történelem, politológia és angol szakon végzett, átlagos eredménnyel: az évfolyam 688 fős hallgatói rangsorában csak az 506. helyet érte el. Ezt követően jogot hallgatott és egy republikánus politikus ügyvédi irodájában dolgozott. Érdekes, hogy az 1960-as években egy delaware-i republikánus kormányzó kampányát támogatta.

Biden 1969-ben lépett be a Demokrata Pártba, majd 1972-ben Washingtonban Delaware szenátora lett. Ugyanabban az évben vesztette el autóbalesetben első feleségét és lánygyermekét. Biden azonban nem lépett vissza tisztségéből.

Szenátorként számos ellentmondásos törvényt megszavazott. A testület igazságügyi bizottságának tagjaként például támogatta a büntetőtörvényt jelentősen megszigorító, 1984-ben hatályba lépett jogszabályt, amely egyebek mellett a marihuána fogyasztásának büntethetőségét is jelentősen megemelte. 1993-ban támogatta a homoszexuálisok katonai szolgálatát tiltó törvényt, '96-ban pedig az azonos neműek házasságát tiltó rendeletet mellett állt ki. Utóbbit 2015-ben a legfelső bíróság meg is semmisítette. Már fiatal szenátorként érdeklődött a diplomácia iránt, a hidegháború utolsó éveiben a tömegpusztító fegyverek leszereléséről tárgyalt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszterrel.

Biden indult az 1988-as elnökválasztáson, a kampányban azonban plágiumbotrányokba keveredett. Először azzal vádolták, hogy plagizálta Neil Kinnock, a Munkáspárt akkori vezetőjének egyik beszédét, később kiderült, hogy John F. Kennedytől is hivatkozás nélkül kölcsönzött pár gondolatot. Beszédeiben ráadásul többször túlzott korábban elért sikereivel kapcsolatban, megszépítette például egyetemi eredményeit. 1987 szeptemberében végül feladta a versenyt, néhány hónappal később pedig sztrókkal kórházba került. Megoperálták, pár hónappal később, 1988 májusában azonban újabb komplikációk léptek fel amiért újabb agyműtétet kellett rajta végrehajtani.

Biden (hét hónap kényszerpihenő után) visszatért a szenátusba, ahol több fontos posztot is betöltött. Az igazságügyi bizottságban a szervezett bűnözés elleni fellépés és a drogpolitika kialakításában vett részt, majd éveken át vezette a testület külügyi bizottságát. A most zajló kampány során több cikk is visszautalt erre az időszakra. Kritikusok szerint a demokrata elnökjelölt akkor építette fel azt a kiterjedt kapcsolatrendszert, amelyeknek köszönhetően Ukrajnában, Kínában a demokrata jelölt fia, Hunter Biden kötött jövedelmező üzleteket.

A szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket

Bár Trump sokszor kijelentette, hogy vállalatát önerőből építette fel, valójában belepottyant a jóba. Egyetemi tanulmányait követően apja végében kezdett dolgozni, majd három év múlva, 1971-ben átvette a vállalatot, amelyet át is nevezett Trump Organizationra. Ez azonban egy holding, amely alá számtalan, az elnökhöz köthető cég működött. A cégek nemzetközi ingatlanbefektetésekkel, felújításokkal és építkezésekkel foglalkoztak, illetve a Trump név erejére épített üzleti tevékenységekre. A név volt ugyanis az, amit el lehetett adni. Az évek során kaszinókat, fagylaltozót, vodkát, könyveket, steakezőt, „egyetemet” hoztak létre, gyakran vitatható gyakorlatokkal, melyek jogi következményekkel jártak. Bírálói szerint Trump vállalkozásai gyakran megbuktak, de maga az üzletember a nevének köszönhetően mindig felfelé bukott, ami több televíziós megjelenésnek, könyveknek, és a sikeresség mutatásának tudható be. Egyebek közt ő borotválta le a WWE elnökének a fejét és mondta meg Kevinnek, hol van a lobbi. 1996-ban megszerezte a Miss Universe szépségverseny jogait, 2003-tól pedig a nagysikerű The Apprentice (A tanonc), valamint a The Celebrity Apprentice (A celeb tanonc) valóságshowkat vezette 2015-ig.

Vitatott eredmények

Az elnök bírálói szerint Trump elnöksége alatt megerősödtek a világban a tekintélyelvű rendszerek, miközben az államfő megsértette és elidegenítette fontos NATO- és EU-szövetségeseit. Az elnök a belföldre szánt America First szlogenjét főként a külpolitikában érvényesítette, újratárgyalta az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) Kanadával és Mexikóval, Kínával pedig kereskedelmi háborút robbantott ki, amelynek első csatáját Washington nyerte. A kezdeti baráti viszonyt Pekinggel egyre ellenségesebb hangnem váltotta fel, amiről azonban széles körben úgy látják: csak idő kérdése volt, hogy Washington nekimenjen a geopolitikai érdekeit egyre erőteljesebben érvényesítő vörös óriásnak.

A Trump-kormányzat úgynevezett „örök háborúk” lezárását tűzte ki célul, aminek keretében fokozatosan kivonult Szíriából, magukra hagyva az amerikaiak kurd szövetségeseit Törökországgal szemben, és béketárgyalásokat kezdeményezett az afganisztáni tálibokkal. Az első amerikai elnök volt, aki találkozott észak-koreai vezetővel, bár nem sikerült érdemi lépést tennie a Koreai-félsziget atommentesítése felé. Belföldön az róják fel neki, hogy erősödtek a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportok, erodálódtak a demokratikus értékek, aláásta a sajtó hitelességét, és autokratikus irányba vitte el a kormányzat működését.

Orvosolt beszédhiba

Édesapám és édesanyám is hitt abban: ha az Egyesült Államok elnöke akarok lenni, akkor simán lehetek akár alelnök is

Biden a húszas éveiben kezdett el erősen dadogni, amit azzal próbált orvosolni, hogy kitartóan szavalt a tükör előtt. A demokrata politikus ebben mérsékelt sikert ért el, enyhe beszédhibája mára védjegyévé vált. Biden kampányában felhasználta hibáját, több interjúban beszélt személyes harcával a kellemetlen tulajdonság ellen. A The New York Times véleménycikkében Biden szupererejének nevezték a dadogást, mondván, a jelölt ezzel is bizonyítja, hogy egy szörnyeteggel már megvívott élete során. De a beszédhibával küzdő fiatalokhoz is bátorítóan szólt, aminek volt eredménye. Százezrek nézték meg a videót, amiben egy Biden-szimpatizáns, dadogó tinédzser köszönte meg a jótanácsokat.

A joviális úriember szerepre rájátszó demokrata politikus igazi jelenséggé vált Washingtonban. A bidenizmus létező fogalom, az amerikai politikai szlengszótárban a konfliktuskerülés szinonimájává vált. Mindig a status quo-ra törekvő politikája miatt a kampányban is folyamatosan támadták. Ellenfele, Trump többször is arra figyelmeztetett: Biden szélkakas politikája a Demokrata Párt szélsőbalos szárnyának megerősödését hozhatja magával.

Unja a tennivalókat

Nem akarok megváltozni. A személyiségemnek köszönhetem, hogy idáig jutottam

Trumpot kötelezi a neve. Unokahúga – aki a róla írt könyvében kiszámíthatatlannak minősítette – azt állítja: az elnök édesapjától tanulta meg, hogy mindig győzni kell, olyan pedig nincs, hogy hibázunk. Ha valamit elfuserál az ember, az mindig másvalaki hibája. Elnöksége első éveiben sorra cserélte le tanácsadóit, akik egytől-egyig arról számoltak be, hogy az elnök arrogáns, figyelmetlen, és gyakran unja az államfői tennivalókat.

Emellett azonban kiválóan adja el magát, politikai nagygyűlésein megvesznek érte a támogatói. Úgy tartják, hogy Trump az egyszerű ember nyelvét beszéli, szakított a begyakorolt, színpadias beszédekkel. Fontosabb beszédeit azonban súgógépről olvassa.

